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Depremde yıkılan evlerin enkazından sanat eseri çıktı - Son Dakika
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Depremde yıkılan evlerin enkazından sanat eseri çıktı

Hatay'da yaşanan depremde yıkılan evlerin enkazından toplanan ahşap parçalar, iş adamı Ayhan Kara tarafından ofisinin tavanında kullanılarak sanat eserine dönüştürüldü. Kara, 500 enkazdan topladığı 5 bine yakın ahşap parçayı 5 haftada tavana döşeyerek ortaya ilgi çekici bir eser çıkardı.

Depremde yıkılan evlerin enkazından sanat eseri çıktı
16.01.2024 - 09:01,  Güncelleme: 09:03
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Depremin vurduğu Hatay'da iş adamı Ayhan Kara, 500 enkazdan topladığı 5 bine yakın ahşap parçayı ofisinin tavan döşemesinde kullandı. Enkazdan topladığı ahşap parçaları 5 haftada tavana döşeyen Kara, ortaya adeta sanat eseri çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma neden olmuştu. Antakya ilçesinde bulunan tarihi ahşap evler de asrın felaketinde yerle bir oldu. Antakya'da yolcu taşımacılığı başta olmak üzere çeşitli sektörlerde çalışmalar yürüten iş adamı Ayhan Kara da adeta enkazı sanata çevirdi. İş adamı Kara, arkadaşlarının desteğiyle 5 bine yakın ahşap parçayı 500 enkazdan toplayarak ofisinin tavanında bir araya getirdi. Hummalı bir şekilde ilerleyen 5 haftalık çalışmalarla sanat eserine dönüşen enkazdan çıkarılan ve ofisin tavanında döşeme olarak kullanılan ahşap parçalar adeta cezbediyor.

Deprem sonrası memleketini terk etmediğini ve enkazda bulduğu 1 parça ahşapla tavan döşemesi fikrinin ortaya çıktığını belirten Kara, "Depremin ardından ayakta durmaya çalıştım, şehri asrın felaketinin ilk saniyesinden itibaren hiç terk etmedim. Hep şehirdeydim, gezdim. Kentsel sit bölgesinde gezerken elime bir ahşap parçası geldi. Arabama aldım ve ofisime getirdim. Tabi ben anca 15 gün sonra girebildim ofisime, yerle bir olmuş haldeydi. Enkazda bulduğum ahşap parçayı masama bıraktım. Tarihi Antakya evlerinin birinden çıkma bir parçaydı. Masamda durdu bir süre aynı zamanda asma tavan çökmüştü. İlk etapta beton olarak bırakmak istedim, deprem için hatıra olsun istedim. Sonra aklıma ahşap parçası geldi ve ilginç dururdu dedim. Hayal ettim ondan sonra da olabilir dedim" dedi.

"500'e yakın evden 5 bine yakın parça var burada"

Antakya ilçesindeki tarihi evlerin enkazından arkadaşlarıyla birlikte topladığı 5 bine yakın parçayı 5 hafta içerisinde tavana döşediklerini dile getiren Kara, "Defalarca enkaz alanına gittim, molozların arasında ahşap parçaları aramaya başladım. Parçaları yan yana koyunca da enteresan bir ruh çıktı ortaya, ben öyle diyorum. Fikir olarak radikal bir fikir. Hatta bu parçalar; kan damlaları, gözyaşı, ter, alın teri ve arama kurtarma çalışmasındaki insanların acısını bile içinde barındırıyor. Bana ürperti vereceğini düşündüm ama aksine her parça kendi acısına ev sahibi. Komşu acısına ve yasına ortak, bunların hepsi başıma taç. 500'e yakın evden 5 bine yakın parça var burada. Arkadaşlarla birlikte topladık ve tavanı döşemek 5 hafta sürdü. Biz 5 hafta boyunca alandan enkaz içerisinden ahşap topladık, sürekli sahadaydık" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Depremde yıkılan evlerin enkazından sanat eseri çıktı - Son Dakika


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