Depremden Kürek Sporuna: Emine Alkayış'ın Başarı Öyküsü - Son Dakika
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Depremden Kürek Sporuna: Emine Alkayış'ın Başarı Öyküsü

Depremden Kürek Sporuna: Emine Alkayış\'ın Başarı Öyküsü
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Depremde ailesini kaybeden Emine Alkayış, kürek sporuyla hem fiziksel hem de psikolojik olarak toparlandı.

Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinde annesini ve babaannesini kaybeden, 7 saat enkaz altında kalan Emine Alkayış, kürek sporuyla hem fiziksel hem de psikolojik olarak toparlandı. Türkiye 4'üncüsü olan Alkayış, şimdi şampiyonaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman'da ağır yıkımın yaşandığı Yenisanayi Mahallesi'nde yaşayan Emine Alkayış'ın ailesinin evi de yıkıldı. Deprem sırasında enkaz altında kalan Alkayış, yaklaşık 7 saat sonra kurtarıldı. Depremde annesini ve babaannesini kaybeden Alkayış, enkazdan çıkarıldıktan sonra ayak bileğinden yaralandı. Tedavi sürecinde bir süre zorluk yaşayan Alkayış'a doktorları, fiziksel gelişimine katkı sağlayabileceği düşüncesiyle kürek sporunu önerdi. Tavsiye üzerine kürek sporuna başlayan Alkayış, zamanla hem ayak bileğindeki şikayetlerinde iyileşme yaşadı hem de sporda önemli dereceler elde etmeye başladı.

Kürek sporuna kısa süre önce başlamasına rağmen yarışmalarda dikkat çeken bir performans ortaya koyan Alkayış, geçtiğimiz Ocak ayında kürek ergometresinde PR3 kategorisinde Türkiye 4'üncüsü oldu. Başarısının ardından çalışmalarına ara vermeden devam eden Alkayış, şimdi Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gazihandede Su Sporları Merkezi'ne haftanın 5 günü gelen Emine Alkayış'a, Üçüncü Kademe Kürek Antrenörü Uğur Sever tarafından eğitim veriliyor.

Emine Alkayış'ın çalışmaları hakkında bilgi veren üçüncü kademe kürek antrenörü Uğur Sever, "Emine tedavi gördüğü doktorunun aracılığıyla bizlere ulaştı. Biz de kabul ettik kendisini memnuniyetle. Kendisi de zaten PR3 kategorisinde yarışacak, kısmet olursa. Ocak ayında, bu yılın Ocak ayında gittiğimiz yarışta Türkiye dördüncüsü oldu. İnşallah nasip olursa önümüzde Eylül 21-22'de Edirne'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda da Allah izniyle bir derece bekliyoruz. Hedefimiz dünya şampiyonası. Emine depremde enkazda kalıyor, annesini kaybediyor maalesef. Deprem sonrası bir ayağı donuk ayak oluyor. Tabii bunları çok ciddi bir sıkıntı haline getiriyor bir süre. Ondan sonra direnmesiyle ve güçlü olmasıyla bizimle buluştu. Şimdi çok güzel yerlere gidiyoruz" dedi.

Şampiyonaya hazırlandığını dile getiren Emine Alkayış ise "Ayağımda sinir hasarı oluşmuştu depremden sonra. Zaten 7 saat enkaz altında kaldım. Fizik tedaviler aldım. Fizik tedavi doktorum bana kürek sporunu önerdi. Ben de kürek sporuna bir başlayayım, ayağıma iyi gelir niyetiyle başladım. Sonra tutkum haline geldi ve kürek sporu benim yaralarımı sarmaya, Adıyaman'dan biraz kopmuştum, Adıyaman'ı tekrar sevmemi sağladı. İyi gidiyor. Ocak ayında bir tane yarışmamız olmuştu ergometre salonunda. Dördüncü oldum, üçüncü olamadık, biraz üzüldük ama bu bizi daha da hırslandırdı. Hedefimiz daha iyi şampiyonluklar inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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