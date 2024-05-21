Depremden sonra evi yıkılan yaşlı kadın, konteynerin önüne bahçe yaptı - Son Dakika
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Yerel

Depremden sonra evi yıkılan yaşlı kadın, konteynerin önüne bahçe yaptı

Depremden sonra evi yıkılan yaşlı kadın, konteynerin önüne bahçe yaptı

Kahramanmaraş'ta depremden sonra evi yıkılan 76 yaşındaki Eşe Gedikli, kaldığı konteynerin önüne bahçe yaparak toprakla uğraşmayı sürdürüyor. Gedikli, bahçesinde domates, biber, soğan, reyhan ve maydanoz yetiştiriyor ve bunları yemeklerinde kullanıyor.

21.05.2024 09:21
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Kahramanmaraş'ta depremden sonra evi yıkılan Eşe Gedikli, kaldığı konteynerin önüne bahçe yaptı.

Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi havaalanı konteyner kentte yaşayan 8 çocuk annesi 76 yaşındaki Eşe Gedikli, kaldığı konteynerin önüne bahçe yaptı. Gedikli, "Evimiz yıkıldı, eski toprağız, yaşlıyız ama yine de burada bahçe yapmayı canımız istiyor" dedi.

Toprakla uğraşmayı sevdiğini söyleyen Gedikli, "Ben 76 yaşındayım. Çarşıda bir evde oturuyordum. Evim ağır hasarlıydı ve yıkıldı. Depremden sonra konteynerde yaşıyorum. Önceden beri bahçe ile uğraşmaya alışkınız. Toprakla uğraşmayı seviyorum. Burada konteynerin önüne bahçe yapıyorum ve onunla uğraşıyorum. Bahçede domates var, biber var, soğan var, reyhan var, maydanoz var. Yemek yaparken onlardan koparıyorum, yemeklere doğruyorum. Onları suluyorum, onlara bakıyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremden sonra evi yıkılan yaşlı kadın, konteynerin önüne bahçe yaptı - Son Dakika

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