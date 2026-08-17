Başiskele’de gençlere yönelik afet farkındalık programı düzenlendi - Son Dakika
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Başiskele’de gençlere yönelik afet farkındalık programı düzenlendi

Başiskele’de gençlere yönelik afet farkındalık programı düzenlendi
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Başiskele’de düzenlenen 17 Ağustos Marmara Depremi anma programında, hayatını kaybedenler anıldı. AFAD, AKUT, UMKE ve ANDA ekipleri; gençlere afet farkındalığı ve arama kurtarma eğitimi verdi.

Başiskelede 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılı anma etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik afet bilinci ve hazırlık programı gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinesinde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde "17 Ağustos Marmara Depremi Anma, Hafıza ve Hazırlık Günü" programı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD, AKUT, UMKE ve ANDA işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, depremde hayatını kaybedenler anılırken, afet öncesi hazırlık ve afet anında yapılması gerekenler hakkında gençlere eğitim verildi.

Afetlere hazırlık uygulamalı anlatıldı

Program kapsamında gençler için resim, yazı ve interaktif farkındalık atölyeleri kuruldu. Gençlik merkezinin önünde oluşturulan etkinlik alanında ise AFAD, AKUT, UMKE ve ANDA ekipleri arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanları tanıtarak acil durumlarda alınacak önlemlere ilişkin uygulamalı bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte ayrıca, 17 Ağustos 1999'da yaşanan yıkımı ve arama kurtarma çalışmalarını yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi ziyarete açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele’de gençlere yönelik afet farkındalık programı düzenlendi - Son Dakika

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