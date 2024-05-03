Depremin sembolü itfaiyeci Kürşat Aydın, evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Depremin sembolü itfaiyeci Kürşat Aydın, evinde ölü bulundu

Depremin sembolü itfaiyeci Kürşat Aydın, evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş depreminde enkaz altından kurtardığı yaşlı adama botlarını giydiren Amasya Merzifonlu itfaiyeci Kürşat Aydın, Samsun'da evinde ölü bulundu. Aydın'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

03.05.2024 18:07  Güncelleme: 18:10
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Kahramanmaraş'ta depremin yıktığı binanın enkazından kurtardıkları yaşlı adama ayağındaki botlarını çıkarıp giydirdiği görüntüleri gündem olan Amasya Merzifonlu itfaiyeci Kürşat Aydın, Samsun'da evinde ölü bulundu. Depremin sembolü o botlarını bir daha giymeyen 43 yaşındaki Aydın'ın ani ölümü memleketindeki sevenlerini yasa boğdu. Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, başsağlığı mesajı yayınlayarak üzüntüsünü paylaştı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Merzifon ilçesinde Merzifon Belediyesi'nde itfaiye personeli olarak çalışan Kürşat Aydın, ilaç mümessili olan eşi Mine Aydın tarafından Samsun'daki evinin banyosunda hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yapılan kontrolde Kürşat Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Aydın'ın cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Amasya'nın Merzifon ilçesinden hızlı bir şekilde Kahramanmaraş'a giden Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, Trabzon Caddesi'nde çöken apartmanın enkazından 36 saat sonra yaşlı bir adamı sağ çıkardı. O sırada itfaiyeci Kürşat Aydın yalın ayak olduğunu gördüğü yaşlı adama kendi botlarını çıkararak giydirdi. Botları giyerken şaşırıp "Sen ne yapacaksın?" diye soran yaşlı adama da, "Sen bizi düşünme. Biz giyeriz bir şey" şeklindeki cevabıyla da yürekleri bir kez daha ısıtmıştı. Kurtarma çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle ismini bile soramadıkları yaşlı adamın birkaç saat sonra botları geri getirdiğini ve aralarında geçen diyaloğu asla unutamayacaklarını anlatan Kürşat Aydın, "Botlarımı o günden beri giymiyorum. İtfaiye Müdürlüğümüzde duruyor. Bizim için depremin sembolü oldu" diye konuşmuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremin sembolü itfaiyeci Kürşat Aydın, evinde ölü bulundu - Son Dakika

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