Depremzede aile evine giden tek yol kazılınca mağdur oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Depremzede aile evine giden tek yol kazılınca mağdur oldu

Depremzede aile evine giden tek yol kazılınca mağdur oldu
04.02.2026 09:55  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Mehmet Altay ve ailesi, Adana'da yerleştikleri prefabrik eve ulaşmakta zorluk çekiyor. Mezarlıkta yapılan kazı çalışması nedeniyle evlerine giden yol kapandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'da kirada oturduğu ev yıkılan 65 yaşındaki Mehmet Altay ve ailesi, Adana'da yerleştikleri prefabrik eve giden tek yolun kazılmasıyla zorda kaldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi'nde kirada oturan Mehmet Altay'ın evi 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ikincisinde yıkıldı. Depremin ardından ailesiyle birlikte Adana'ya gelen Altay'a, Kabasakal Mezarlığı yakınlarında bulunan prefabrik ev, hayırsever bir vatandaş tarafından tahsis edildi. Altay, eşi Emine, iki çocuğu ve iki torunuyla birlikte bu evde yaşamaya başladı. Malatya'da pazarlarda meyve ve sebze satarak geçimini sağlayan Altay, Adana'ya geldikten sonra hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Ancak son günlerde etkili olan yağışların ardından mezarlıkta yapılan kazı çalışması depremzede aileyi mağdur etti. Mezarlığı su basmaması için yapılan çalışmada, prefabrik eve giden tek yol kazıldı.

"Araçla evime gidemiyorum"

Eve ulaşmakta büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Mehmet Altay, "Ben depremzedeyim, Malatya'dan geldim. Hayırsever bir vatandaş bu evi bana verdi. 'Hem evde otur hem de bahçeme bak' dedi. Mezarlık görevlileri burayı kazdı, eve araçla gidemiyorum. Evime giden başka yol yok. Mezarlığı sel bastığı için burayı kazdılar" dedi.

Durumu ASKİ yetkililerine ilettiğini söyleyen Altay, "Görevlilere söylüyorum, 'biz yapamayız, belediye yapacak' diyorlar. Aracım da evin önünde kaldı, yaya olarak gidip geliyorum" diye konuştu.

"İlk depremde lavaboya kalkmıştım, hemen evden çıktık"

Deprem anını da anlatan Altay, "Malatya'da sabah lavaboya kalkmıştım, deprem başladı. Hemen çocukları kaldırdım, dışarı çıktık. Birinci depremde ev yıkılmadı ama ikinci depremde tamamen yıkıldı, hayatta kaldık" ifadelerini kullandı.

Altay, şu anda en büyük sorunlarının yol ve su olduğunu vurgulayarak, "Şu an en büyük sıkıntımız yol ve su sorunu. Evde 6 kişi yaşıyoruz. Çok mağduruz" diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Mehmet Altay, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzede aile evine giden tek yol kazılınca mağdur oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:35:35. #7.11#
SON DAKİKA: Depremzede aile evine giden tek yol kazılınca mağdur oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.