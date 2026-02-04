Depremzede aile evine giden tek yol kazılınca mağdur oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'da kirada oturduğu ev yıkılan 65 yaşındaki Mehmet Altay ve ailesi, Adana'da yerleştikleri prefabrik eve giden tek yolun kazılmasıyla zorda kaldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi'nde kirada oturan Mehmet Altay'ın evi 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ikincisinde yıkıldı. Depremin ardından ailesiyle birlikte Adana'ya gelen Altay'a, Kabasakal Mezarlığı yakınlarında bulunan prefabrik ev, hayırsever bir vatandaş tarafından tahsis edildi. Altay, eşi Emine, iki çocuğu ve iki torunuyla birlikte bu evde yaşamaya başladı. Malatya'da pazarlarda meyve ve sebze satarak geçimini sağlayan Altay, Adana'ya geldikten sonra hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Ancak son günlerde etkili olan yağışların ardından mezarlıkta yapılan kazı çalışması depremzede aileyi mağdur etti. Mezarlığı su basmaması için yapılan çalışmada, prefabrik eve giden tek yol kazıldı.

"Araçla evime gidemiyorum"

Eve ulaşmakta büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Mehmet Altay, "Ben depremzedeyim, Malatya'dan geldim. Hayırsever bir vatandaş bu evi bana verdi. 'Hem evde otur hem de bahçeme bak' dedi. Mezarlık görevlileri burayı kazdı, eve araçla gidemiyorum. Evime giden başka yol yok. Mezarlığı sel bastığı için burayı kazdılar" dedi.

Durumu ASKİ yetkililerine ilettiğini söyleyen Altay, "Görevlilere söylüyorum, 'biz yapamayız, belediye yapacak' diyorlar. Aracım da evin önünde kaldı, yaya olarak gidip geliyorum" diye konuştu.

"İlk depremde lavaboya kalkmıştım, hemen evden çıktık"

Deprem anını da anlatan Altay, "Malatya'da sabah lavaboya kalkmıştım, deprem başladı. Hemen çocukları kaldırdım, dışarı çıktık. Birinci depremde ev yıkılmadı ama ikinci depremde tamamen yıkıldı, hayatta kaldık" ifadelerini kullandı.

Altay, şu anda en büyük sorunlarının yol ve su olduğunu vurgulayarak, "Şu an en büyük sıkıntımız yol ve su sorunu. Evde 6 kişi yaşıyoruz. Çok mağduruz" diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA