Depremzede Feyza Çayır, el emeği ürünleriyle geçimini sağlıyor

Kahramanmaraş'ta depremzede Feyza Çayır, yaptığı el emeği göz nuru ürünleri satışa sunarak geçimini sağlıyor.
Geleneksel el sanatları mezunu olan usta öğretici Feyza Çayır, Kurtuluş Mahallesi Demirciler Çarşısı'nda kendine ait iş yerinde yaptığı el emeği göz nuru hediyelik ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Yaptığı ürünler üzerine atölye açmak istediğini söyleyen Çayır, "Burada el emeği göz nuru ürünler yaparak satışa sunuyorum. Kendi üretimim olan ürünler. Deprem sonrası sıkıntılar çeksekte, tekrardan ayağa kalktık ve işimizin başındayız. Yaptığım mumlar tamamen doğal. Bunların eğitimini verebileceğim atölye açmak istiyorum. Bez çantalar, kokulu mumlar yapıyorum. Mumlar tamamen doğal ve yanmadığı zaman bile koku verebiliyor. Odadaki kötü kokuları çekiyor. Bal mumları yapıyorum. Dışarıya koku vermiyor ama astım ve bronşite çok iyi geliyor. Yaptığım ürünler hep sanat üzerine. Doğal bal peteğini kendim sararaktan yapıyorum. Odada yakıldığı zaman kötü kokuyu çekiyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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