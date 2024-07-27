Depremzede Genç Kız Annenin Mezarına Düğün Davetiyesi Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Depremzede Genç Kız Annenin Mezarına Düğün Davetiyesi Bıraktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde annesi, iki kardeşi ve bir bacağını kaybeden depremzede genç kız, annesinin mezarına düğün davetiyesi bıraktı. Depremzede genç kızın kına gecesi ise yürekleri ısıttı.

27.07.2024 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde annesi, iki kardeşi ve bir bacağını kaybeden depremzede genç kız, annesinin mezarına düğün davetiyesi bıraktı. Depremzede genç kızın kına gecesi ise yürekleri ısıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıcı etkileri, Tuğçe Kalmış'ın hayatında derin izler bıraktı. Enkaz altında kalan genç kız, nişanlısı Enes Kılavuz'un yardımlarıyla üç gün sonra kurtarıldı. Yaşadığı büyük felaket, Tuğçe'nin sağ bacağını kaybetmesine ve 32 ameliyat geçirmesine neden oldu. Depremin ardından üç gün boyunca enkaz altında kalan Tuğçe Kalmış, yaşadığı korku dolu anları unutamadı. Nişanlısının çabaları sayesinde kurtarılan Tuğçe, yaşadığı travmanın ardından sağ bacağını kaybetti ve protezle yürümeye başladı. Yıkılan binada annesi ve erkek kardeşini kaybeden Tuğçe'nin, 15 yaşındaki kız kardeşi Tuana ise halen bulunamadı.

Tuğçe ve Enes, yaşadıkları zorluklara rağmen umutlarını kaybetmeyip evlenmeye karar verdiler. Tuğçe Kalmış, düğün öncesinde annesi Havva Yetişkin'in Ekinözü ilçe merkezindeki mezarını ziyaret ederek, ona düğün davetiyesini bıraktı.

Tuğçe'nin kına gecesi ise duygusal anlara sahne oldu. Aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı gece, sevgi ve dayanışma ile dolu dolu geçti.

Tuğçe Kalmış, kına gecesinde yaptığı konuşmada, "Yaşadığım tüm acılara rağmen, hayata tutunmayı ve sevdiklerimin desteğiyle güç bulmayı başardım. Annem ve kardeşim hep yanımda. Bu gece burada olmak, ailem ve dostlarımla bu mutluluğu paylaşmak benim için çok anlamlı. Enes'in yanımda olması, bana her gün yeniden umut veriyor" diye konuştu.

Tuğçe'nin babası Zekeriya Kalmış ise, kızının yaşadığı tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta durmayı başardığını kaydederek, "Onun bu azmi ve gücü, hepimize örnek oldu. Bugün burada onu bu mutlu gününde görmek, bizim için tarifsiz bir mutluluk. Tuğçe ve Enes'in mutluluğu, bizim de en büyük mutluluğumuzdur" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzede Genç Kız Annenin Mezarına Düğün Davetiyesi Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya “İşten çıkarın“ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya "İşten çıkarın" çağrısı
09:55 Ankara’da kritik ziyaret Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi Ankara'da kritik ziyaret! Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi
09:51 ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek? İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş
07:55 Kavuran sıcaklar devam ederken 14 kent için sağanak uyarısı Kavuran sıcaklar devam ederken 14 kent için sağanak uyarısı
10:58 Telefonu öldürüldüğü yerden bin kilometre uzakta bulundu Katili yakalatan korkunç detay Telefonu öldürüldüğü yerden bin kilometre uzakta bulundu! Katili yakalatan korkunç detay
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
10:08 Aras Bulut İynemli’nin Deha’daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
09:57 Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü
09:23 Cinnet getirip akrabalarını öldürdü Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti
09:14 Raylar üzerinde ölüme yolculuk Korku dolu anları kayda aldılar Raylar üzerinde ölüme yolculuk! Korku dolu anları kayda aldılar
08:41 Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları’nda sahne aldı Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sahne aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 11:57:01. #1.13#
SON DAKİKA: Depremzede Genç Kız Annenin Mezarına Düğün Davetiyesi Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement