Depremzede Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı heyecanı

Yerel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat kabusunu yaşayan vatandaşların daha rahat bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi vatandaşların konforlu bir bayram geçirmesi için 7/24 esası ile nöbetçi ekipler oluşturuldu. Kahramanmaraş'ta mezarlıklar ve camiler başta olmak üzere detaylı temizlikler yapılarak toplu kullanım alanları dezenfekte edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kolları erkenden sıvadı. Kurban Bayramı dolayısıyla 8 bin vatandaşa derman kart vasıtası ile toplam 20 Milyon TL, büyükşehir belediyesi işçilerine ise 6 bin TL ikramiye verildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlardan da ücret alınmayacağını duyurdu

Belediye tarafından yürütülen çalışmalarla, şehitlik ve mezarlıklar temizleniyor, ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Kurbanlık alım-satımının yapıldığı Canlı Hayvan Borsası'nı ziyaret ederek vatandaşlar ve besicilerle bir araya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehirde yürütülen bayram hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Görgel, "11 ilçemizde yaklaşık 600 personelimizle şehir genelinde temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mezarlıklarımızda ikram noktaları oluşturduk. Tüm ekiplerimiz hemşehrilerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için teyakkuzda olacak. Toplu kullanım alanları ve camilerimizde ilaçlama uygulamalarımızı tamamladık. Hayvan atıkları ile ilgili de ekiplerimiz hazır" dedi.

Görgel açıklamalarının devamında: "Kurban Bayramı boyunca belediye ve özel halk otobüslerimizle hemşehrilerimize ücretsiz toplu taşıma hizmeti vereceğiz. Yerel esnafımıza destek sağlamak adına bayram öncesi vadesi gelmemiş alacaklarını gününden önce ödedik. İhtiyaç sahibi 8 bin vatandaşımıza dermankart vasıtasıyla bayram öncesi kişi başı 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 20 Milyon TL destek ödemesinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Başkan Fırat Görgel açıklamalarını: "Bu çalışmaların tamamını personellerimizle birlikte yapıyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir bayram geçirmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de elimizden geldiğince mesai arkadaşlarımızın şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu bayramda da imkanlarımız doğrultusunda işçi kardeşlerimize 6 Bin TL bayram ikramiyelerini hesaplarına yatırdık. Bayram süresince herhangi bir sorun yaşanmaması için gerek Büyükşehir Belediyemizin birimleri gerekse de KASKİ'mizde nöbetçi ekipler oluşturduk. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahada olacak" sözlerini noktaladı. - KAHRAMANMARAŞ