Depremzede öğrenci, yeni okullar ve binalar yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Depremzede öğrenci, yeni okullar ve binalar yapacak

Depremzede öğrenci, yeni okullar ve binalar yapacak

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devralan depremzede öğrenci Ali Emir Yardımcıoğlu'nun 4-5 katlı sağlam binalar ve okullar yapacağını söylemesi yürekleri ısıttı. Vali Masatlı ise, depremzede çocukları en kısa sürede yeni okullarına kavuşturacaklarını söyledi.

22.04.2024 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devralan depremzede öğrenci Ali Emir Yardımcıoğlu'nun 4-5 katlı sağlam binalar ve okullar yaptıracağını söylemesi yürekleri ısıttı. Vali Masatlı ise, depremzede çocukları en kısa sürede yeni okullarına kavuşturacaklarını söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Şehit İlker Uylaş İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı. Koltuğunu çocuklara devreden Vali Masatlı, çocukların isteklerini dinleyerek, onlarla sohbet etti. Vali Masatlı'dan koltuğu devralan 4'ncü sınıf öğrencisi Ali Emir Yardımcıoğlu, "6 Şubat depremlerinden çok zarar gören Hatay'ımızı yeniden yaşanabilir bir şehir yapmak için çalışacağım. Bunun için en fazla 4-5 katlı sağlam binalar yapacağım. Parklar, çocuk oyun alanları yapmak istiyorum. Yıkılan okullarımızın yerine sağlam ve güzel okul binaları yapıp, konteynerlerde eğitim gören öğrencilerimizi yapılan yeni binalara almayı hedefliyorum" dedi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da koltuğu devrettiği küçük çocuğa kentte yürütülen çalışmaları hatırlatarak, önümüzdeki yıldan itibaren yeni okulların hizmete gireceğini söyledi. Ziyarette Vali Masatlı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - HATAY

Kaynak: İHA

Mustafa Masatlı, Ali Emir, 23 Nisan, Çocuk, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzede öğrenci, yeni okullar ve binalar yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:03 Kanarya ağır yaralı Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı
19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
21:14 Örümcek ağlarını aldı Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den efsane gol Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
20:32 Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda 310 ton et tüketildi Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 310 ton et tüketildi
19:51 Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar
19:30 Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Irak’ta net mesaj: Terör örgütü PKK’ya karşı ortak hareket edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 22:17:43. #1.11#
SON DAKİKA: Depremzede öğrenci, yeni okullar ve binalar yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement