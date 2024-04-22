Depremzede öğrenci, yeni okullar ve binalar yapacak

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devralan depremzede öğrenci Ali Emir Yardımcıoğlu'nun 4-5 katlı sağlam binalar ve okullar yaptıracağını söylemesi yürekleri ısıttı. Vali Masatlı ise, depremzede çocukları en kısa sürede yeni okullarına kavuşturacaklarını söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Şehit İlker Uylaş İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı. Koltuğunu çocuklara devreden Vali Masatlı, çocukların isteklerini dinleyerek, onlarla sohbet etti. Vali Masatlı'dan koltuğu devralan 4'ncü sınıf öğrencisi Ali Emir Yardımcıoğlu, "6 Şubat depremlerinden çok zarar gören Hatay'ımızı yeniden yaşanabilir bir şehir yapmak için çalışacağım. Bunun için en fazla 4-5 katlı sağlam binalar yapacağım. Parklar, çocuk oyun alanları yapmak istiyorum. Yıkılan okullarımızın yerine sağlam ve güzel okul binaları yapıp, konteynerlerde eğitim gören öğrencilerimizi yapılan yeni binalara almayı hedefliyorum" dedi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da koltuğu devrettiği küçük çocuğa kentte yürütülen çalışmaları hatırlatarak, önümüzdeki yıldan itibaren yeni okulların hizmete gireceğini söyledi. Ziyarette Vali Masatlı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - HATAY