Depremzede vatandaşlara 100 ton kavun ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika
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Depremzede vatandaşlara 100 ton kavun ücretsiz dağıtıldı

Depremzede vatandaşlara 100 ton kavun ücretsiz dağıtıldı
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çiftçilere destek olmak amacıyla üreticiden satın aldığı 100 ton kavunu ücretsiz olarak vatandaşlarla dağıttı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çiftçilere destek olmak amacıyla üreticiden satın aldığı 100 ton kavunu ücretsiz olarak vatandaşlarla dağıttı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), hem kırsal kalkınmayı artırmak hem de sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla örnek bir çalışma başlattı. HBB, tarımsal üretim yapan çiftçilere destek olmak amacıyla satın aldığı 100 ton kavunu ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturdu. Büyükşehir ekipleri; konteyner kent, huzurevi, bakımevi ve kuran kursları gibi yerlerde yapılan dağıtımlarla sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca Habibi Neccar Cami'sinde kurulan dağıtım noktasında da kavun dağıtımı gerçekleştirildi.

HBB yetkilileri, bir yandan yerel üreticiyi desteklemeye, diğer yandan ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ederek üretim ve dayanışmayı aynı çatı altında buluşturan sosyal projelerini sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremzede vatandaşlara 100 ton kavun ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremzede vatandaşlara 100 ton kavun ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika
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