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Depremzedeler Ziyaret Edildi

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CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'deki depremzedeleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

16.05.2025 12:08
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Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, memleketi Osmaniye'de yaşayan depremzedeleri konteyner kentte ziyaret etti. Konteyner kentten çıkartılma korkusu yaşayan depremzedelerle bir araya gelen Kaya, "Ben biliyorum ki burada 3- 4 çocuklu asgari ücretle geçinmeye çalışanlar var. Kimse deprem bölgesindeki depremzede aileleri görmezden gelemez. Türkiye'nin dört bir yanında paketler açıklarken, destekler teşvikler açıklanırken deprem bölgesi görmezden gelinemez" dedi. Depremzede bir vatandaş ise, "Bana evet devlet bakıyor şu an ama başımızda kocamız yok. Depremde ailemizi kaybetmişiz. Biz buradan çıkarılırsak nereye gideceğiz, ne yapacağız, kime sığınacağız" ifadelerini kulllandı.

CHP Kadın Kolları Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, konteyner kentte yaşayan depremzedelerin sorunlarını dinledi. İnsanların geçim sıkıntısı çektiğini, kimsenin bu durumda yaşamak istemediğini belirten Kaya, şunları söyledi:

"Bundan iki yıl önce deprem felaketini yaşadık. 11 ilimizde yaşadık ve bunlardan biri de Osmaniye'miz. Ama maalesef bu geçirdiğimiz iki yılda Osmaniye hiçbir zaman hakkını alamadığı gibi deprem zamanında da görmezden gelindi. AKP iktidarı bu yılı Aile Yılı ilan etti. Burada her bir konteyner bir aile ile dolu. Her bir konteynerde bir aile var. Her bir konteynerda bir acı var. Depremin üzerinden 2 yıl geçti. 'Bir yılda teslim edeceğiz' dedikleri konutları evet büyük oranda yaptılar ama sizlerden duyuyoruz ki teslim alamamışsınız. Gelirken de baktım birçok deprem konutu hala boş. Fahiş fiyatları ve fahiş aidatları nedeniyle taşınabilen yok. Bir asgari ücretli nasıl gitsin de ödesin? Ben biliyorum ki burada 3 çocuklu 4 çocuklu asgari ücretle geçinmeye çalışanlar var.

"Kimse depremzede aileleri görmezden gelemez"

Kimse deprem bölgesindeki depremzede aileleri görmezden gelemez. Türkiye'nin dört bir yanında paketler açıklarken, destekler teşvikler açıklanırken deprem bölgesi görmezden gelinemez. Her bir konteynerdeki dramlar, acılar görmezden gelinemez. 'Size yeterince baktık siz zaten kiracısınız, artık da yük oluyorsunuz, elektrik, su parasını ödemiyorsunuz' diyerek kapı önüne koyulamaz. İş olsa, geçim olsa, ekmek olsa... 10 kişinin kaldığını biliyorum ben bu konteynerlerde. Kalır mı, kalır mısınız? AKP iktidarı 20 yılın sonunda Türkiye'yi garibanlığa, yokluğa mahkum etti. Geriye dönüp diyemez ki; 'siz zaten kiracıydınız. Gidin Osmaniye'de, Hatay'da neredeyse gidin kendinize bir kiralık yer bulun çıkın gidin diyemez'. Ben inanıyorum ki bizim çağrımızdan, sizin çağrınızdan sonra bunu yapmayacaklardır. Yurttaşın yıllarca vergisini ödediği, bağlılığından zerre şüphe etmediği bu milleti bu zor zamanında destek olmaya sahip çıkmaya devam edecektir."

"Kötü yola düşüp çocuklarımızı geçindirelim"

Depremde enkazdan kendi çabalarıyla çıktıklarını belirten depremzede vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı. Engelli bir kızı olduğunu söyleyen depremzede vatandaş, "Ben İstasyon caddesindeydim. Gelip görseydiniz öyle kötüydü ki. Benim engelli kızım var, beyin kanamasından felçlik geçirdi. Şu an sol tarafı felç. Bir de 12 yaşında kızım var. Biz enkazdan kendimiz çıkardık. Evin içinde kaldık kimse yardım etmedi. O kızımın ayağı enkazın altında kaldı daha kötü oldu. O kızlarımla ben nereye gideyim? Sokağamı düşeyim ya da kötü yola düşüp çocuklarımızı geçindirelim" dedi.

"Başımda eşim yok 3 çocuğumla kime sığınacağım?"

Üç çocuğuna kendi baktığını ve devletin verdiğiyle geçimini sağladığını belirten bir diğer depremzede ise şunları söyledi:

"Başımızda eşimiz de yok işimiz de yok. Benim 3 çocuğum var. Biz şu an buradan çıksak dışardayız sokaktayız. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Şu an bile küçücük çocuğumu komşuma bıraktım geldim. Depremde ailemizi kaybettik ona mı yanalım? Buraya geldik. Çoluğumuz çocuğumuzla üç tane babasız çocuk büyütüyorum ve ben sadece devletin verdiğiyle geçiniyorum. Dışarıda olsam geçimimi sağlayacak hiç bir şeyim yok. Bana evet devlet bakıyor şu an ama başımızda kocamız yok. Depremde ailemizi kaybetmişiz. Biz buradan çıkarılırsak nereye gidecez, ne yapacağız, kime sığınacağız? Bizim bir Suriyeliler kadarda mı şansımız yok? Geldiğimiz günden beri hop oturup hop kalkıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Depremzedeler Ziyaret Edildi - Son Dakika

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