Depremzedelerin yol çilesi: Çukurlara kendi önlemlerini aldılar - Son Dakika
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Depremzedelerin yol çilesi: Çukurlara kendi önlemlerini aldılar

Depremzedelerin yol çilesi: Çukurlara kendi önlemlerini aldılar
08.06.2026 09:49  Güncelleme: 09:55
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Adana'da deprem sonrası yapılan TOKİ konutlarına giden yolda oluşan çukurlar nedeniyle araçların lastikleri patlıyor. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çukurlara lastik ve duba koyarak önlem alırken, belediyeye tepki gösteriyor.

Adana'da 6 Şubat depremlerinden sonra devletin depremzedeler için kısa sürede yapıp teslim ettiği evlerin olduğu bölgedeki yol çilesi vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yoldaki çukurlara lastik ve duba koyup önlem alıp belediyeye tepki gösterdi.

Adana'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından merkez Çukurova ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nde devlet kısa sürede binlerce TOKİ konutunu tamamlayıp depremzedelere teslim etti. Ancak Adana Büyükşehir Belediyesi, TOKİ konutlarına ve Karaisalı'ya giden Karaisalı yolundaki eksiklikleri tamamlamadı.

Çukurlar nedeniyle araçların lastikleri patladı

Belediyenin tamamlamadığı eksiklikler nedeniyle yolda oluşan derin çukurlar depremzedeleri ve yolu kullanan vatandaşları adeta isyan ettirdi. Her gün en az 2-3 aracın lastiğinin patladığı yoldaki çukurlara vatandaşlar kendi imkanlarıyla lastik ve duba koyup başkaları da mağdur olmasın diye önlem aldı.

Bölgede oturan ve araçlarının lastikleri patlayan vatandaşlar Adana Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti.

"Devlet konut yaptı, belediye yol yapamadı"

Depremzede Tacettin Dingiz defalarca aracının lastiğinin patladığını anlatarak, "Yaklaşık 16 aydır burada oturuyorum. 16 ayda en az 10 kez lastiğim patladı. 2 kez lastiğim yarıldı. Yetkililerden bu yolların yapılmasını istiyoruz. Çukurdaki lastiği, lastikçiden satın alarak ben kattım. Devletimizden Allah razı olsun. Kısa sürede depremzedelere yardım ederek buradaki konutları yaptılar ancak belediye bizi böyle mağdur ediyor, yollarımızı yapmıyor. Yazık günahtır" dedi.

"Bizi böyle mağdur etmeyin"

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni aradığını ancak gelip yolları yapmadıklarını belirten Dingiz, "Belediyeyi arıyorum 'çalışıyoruz, ekiplerimiz görevde, sahada' diyorlar. Hani sahadaysa bu çukur açılalı 2 ay oldu. Bakın vatandaş olarak lastiği ben koydum oraya. Şu anda geçen arabaları durdurun, hepsinin mutlaka bir mağduriyeti vardır. Şehit torunuyum ben, bizi böyle mağdur etmeyin" ifadelerini kullandı.

"Büyük çukurlar var Adana'da"

Yoldaki çukur nedeniyle aracının lastiği patlayıp jantı eğrilen vatandaşlardan Aziz Yıldız ise Adana'daki yol sorununun had safhaya ulaştığını anlatarak şunları söyledi:

"Burada lastiğim bir kere patladı ama Adana genelinde lastiğim, çoğu çukurda patladı. Jantım çatlıyor, jantımı çatlatacak kadar büyük çukurlar var Adana'da. Özellikle bazı yollara ben bu yöneticilerin kendi şahsi arabalarıyla gitmelerini istiyorum. Gitsinler o yollardan kendileri bir geçsinler." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremzedelerin yol çilesi: Çukurlara kendi önlemlerini aldılar - Son Dakika

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