Depremzedelere Yeni Evler

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 2024 yılında meydana gelen depremden etkilenen Yozgat'ın Kadışehri ilçesindeki depremzedeler, AFAD koordinesinde, 'Evini Yapana Yardım' projesi kapsamında tamamlanan konutlarına yerleşmeye başladı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 18 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde 67 konut ve 34 ahır hasar görmüştü. AFAD başkanlığında 'Evini Yapana Yardım' projesi ile 39 konut ve 6 ahır tamamlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, tamamlanan ve devam eden konut ve diğer yapıları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Konutlarına yerleşen iki ailenin mutluluğuna ortak oldu.

"455 konut teslim edildi"

Pahlivan, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapımı tamamlanan 455 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek, "Malumlarınız olduğu üzere ülkemiz, başta deprem olmak üzere birçok afet türünü yaşamaktadır. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve asrın felaketi olarak adlandırılan deprem bunların en büyüklerinden birisiydi. Hemen sonrasında Cumhurbaşkanımızın riyasetinde başlatılan dünyanın en büyük, en kapsamlı ve en hızlı iyileştirme çalışmaları kapsamında bugün itibarıyla depremden etkilenen 11 ilimiz başta olmak üzere toplam 18 ilimizde, iş yerleri de dahil olmak üzere 455 bin bağımsız bölümün yapımı tamamlandı ve 27 Aralık 2025 tarihi itibarıyla depremzede vatandaşlarımıza teslim edildi" dedi.

Konutların inşası hızla devam ediyor, yıl içerisinde tamamlanacaklar

Pehlivan, kalan konutların inşasının hızla devam ettiğini belirterek, "Bir yandan o bölgede çalışmalar devam ederken, diğer yandan Tokat Sulusaray merkezli deprem sonrasında ve yine yurdumuzun çeşitli bölgelerinde meydana gelen deprem, yangın, sel ve taşkın gibi afetlerde zarar gören konutların, iş yerlerinin, ahırların ve samanlıkların yeniden inşa süreçleri de devam ediyor. Bu kapsamda Yozgat ilimizin Kadışehri ilçesinde toplam 78 hak sahibimiz bulunuyordu. Deprem sonrası teknik incelemeler neticesinde 78 hak sahibi belirlendi. Bunların 58'i konut, 19'u ahır ve 1'i samanlıktı. Tamamıyla ilgili inşaat süreçleri başlatıldı. Yarısından fazlasının inşaatı tamamlandı. Diğerleri de inşallah bu yıl içerisinde tamamlanacak" dedi.

"Vatandaşlarımıza iki yılı ödemesiz, toplam 20 yıl vadeli ve faizsiz kredi desteği sağlıyoruz"

Pehnlivan, konuşmasında Evini Yapana Yardım projesine değinerek, "Deprem bölgesinde hasar tespit ve konut inşa süreçlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yakın çalışıyoruz. Hak sahipliği işlemleri AFAD Başkanlığımız tarafından yürütülüyor. TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte inşaat süreçleri gerçekleştiriliyor. Bunun yanında 'Evini Yapana Yardım' yöntemini de uyguluyoruz. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Yozgat ilimizde de bu yöntemi uyguladık ve kısa sürede başarılı sonuçlar elde edildiğini görüyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımıza iki yılı ödemesiz, toplam 20 yıl vadeli ve faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Vatandaşlarımız da kendi imkanları ölçüsünde katkı sağlayarak bugün gördüğümüz bu yapıları inşa ediyorlar. Son 25 yılda ülke genelinde yaklaşık 54 bin konutu bu yöntemle inşa ettik. Bunun yanında yaklaşık 3 bin 500 ahır da yine bu yöntemle yapıldı. Bu yıl da programımız kapsamında 860 konut ile yaklaşık 3 bin 500 ahırın yapımı planlanıyor. Dolayısıyla bu yöntemi afetten etkilenen il ve ilçelerimizde uyguluyor, vatandaşlarımıza bir seçenek olarak sunuyoruz. Kabul ettikleri takdirde AFAD Başkanlığı olarak her türlü desteği sağlıyoruz" şeklinde konuştu.