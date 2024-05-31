Depremzedelerin kaldığı 8 konteyner alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Yerel

Depremzedelerin kaldığı 8 konteyner alevlere teslim oldu

Osmaniye'de depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu. Paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken 8 konteyner yangından zarar gördü. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilen illerden olan Osmaniye'de Karaçay konteyner kentte öğle saatlerinde yangın çıktı. Bir konteynerde çıkan ve henüz nedeni belli olmayan yangın, yandaki konteynere de sıçradı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanamazken 5 konteyner tamamen 3 konteynerde kısmı zarar gördü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangına müdahale anları ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

31.05.2024 20:31
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Depremzedelerin kaldığı 8 konteyner alevlere teslim oldu

OSMANİYE - Osmaniye'de depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu. Paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken 8 konteyner yangından zarar gördü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilen illerden olan Osmaniye'de Karaçay konteyner kentte öğle saatlerinde yangın çıktı. Bir konteynerde çıkan ve henüz nedeni belli olmayan yangın, yandaki konteynere de sıçradı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanamazken 5 konteyner tamamen 3 konteynerde kısmı zarar gördü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangına müdahale anları ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremzedelerin kaldığı 8 konteyner alevlere teslim oldu - Son Dakika

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