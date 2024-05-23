DER-MEK Yıl Sonu Sergisi Açıldı

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DER-MEK'in yıl sonu sergisine katılan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, "Önümüzdeki dönemde bu kurslarımızın sayısını ve merkezlerimizin fiziki imkanlarını iyileştireceğiz. En önemlisi satış noktalarını artırarak bu kıymetli eserleri ekonomiye kazandıracağız" dedi.

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi (DER-MEK) ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi. Yenikent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yıl sonu sergisi renkli görüntülere sahne oldu.

"Güçlü bir toplum ancak güçlü kadınlarla olur"

Programda konuşan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, "Seçimden önce bütün DER-MEK'leri dolaşmış ve kurslarımızdaki potansiyeli görmüştüm. Bugün burada bu kalabalığı, bu heyecanı gördükten sonra DER-MEK ile ilgili yapacak çok daha fazla işimiz olduğuna bir kez daha şahit oldum. Her biri birbirinden değerli, el emeği, göz nuru eşsiz eserleriyle bizleri gururlandıran kadınlarımızın, imkan verildiği zaman neleri başardığını bir kez daha görmüş olduk. Önümüzdeki dönemde bu kurslarımızın sayısını ve merkezlerimizin fiziki imkanlarını iyileştireceğiz. En önemlisi satış noktalarını artırarak bu kıymetli eserleri ekonomiye kazandıracağız. Gerek kooperatifler aracılığıyla gerek bir çok yerde sergiler açarak bu ürettiklerimizi ekonomiye kazandırmamız lazım. Çünkü ben şuna inanıyorum, güçlü bir toplum ancak güçlü kadınlarla olur. Kadın ne kadar güçlü olursa toplum o kadar güçlü olur. Kadının gücü de ekonomik bağımsızlığından, eğitiminden ve topluma katkılarından geçer" dedi.

"Bizim kadınımız güçlü olursa ailemiz güçlü olur"

Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli ise "Bizim kadınımız isterse yapar, istediğini elde eder. Bizim kadınımız güçlü olursa ailemiz güçlü olur, ailemiz güçlü olursa devletimiz, toplumumuz güçlü olur. Bu vesileyle kurslarda görev alan kursiyerlerimizi, hocalarımızı, Halk Eğitim Müdürlüğümüzü ve işbirliği içerisinde açtığımız DER-MEK kursları dolayısıyla katkılardan dolayı Derince Belediyemizi tebrik ediyorum" dedi.

Protokol konuşmaları ve gösterilerin ardından açılışı yapılan sergi 3 gün boyunca açık olacak. - KOCAELİ