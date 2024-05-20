Derbi kavgasını ayırmak isterken bıçaklandılar - Son Dakika
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Yerel

Derbi kavgasını ayırmak isterken bıçaklandılar

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Çorum'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay, dün gece saatlerinde Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Yaralı gençler kendi imkanları ile sığındıkları bir işletmeden yardım istedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

20.05.2024 10:11
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Derbi kavgasını ayırmak isterken bıçaklandılar

ÇORUM - Çorum'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası taraftarlar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen M.K.A.ve H.K.A.(17), kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısı neticesinde yaralandı.

Yaralı gençler kendi imkanları ile sığındıkları bir işletmeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı şahıslar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Derbi kavgasını ayırmak isterken bıçaklandılar
Kaynak: İHA

Çorum, Olay, Güvenlik, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Derbi kavgasını ayırmak isterken bıçaklandılar - Son Dakika

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