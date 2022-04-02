Derecikli vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkarttı - Son Dakika
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Derecikli vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkarttı

02.04.2022 14:28

Derecikli vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkarttı Hakkari'nin Derecik ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Derecikli vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkarttı

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Derecik ilçesinde yaşanan zorlu kış mevsimi, yerini sıcak havalara bıraktı. Sıcak havaları fırsat gören vatandaşlar, uzun bir aradan sonra güneşli günün tadını çıkarmaya başladı. Sıcak havanın tadını çıkarttığını belirten Ali Ekinci, "Bizim bahar gelmiş çok şükür. Bu sene baharımız geç geldi. Şükürler olsun 2-3 gündür havalar baya güzel oldu. Hatta halk şu an güneşte duramıyor, sıcaklığın artmasıyla gölge arıyorlar. Yüksekova'da nisan ayına rağmen 1 metre kar varken, biz bahar havasını yaşıyoruz. Derecik çok güzel bir yer" dedi.

Derecikli vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkarttı
Derecikli vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkarttı
Derecikli vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkarttı

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Hakkari, Derecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Derecikli vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkarttı - Son Dakika


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