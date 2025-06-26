Kırklareli'nin Dereköy köyünde yağmur ve şükür duası gerçekleşti.
Kırklareli'ne bağlı Dereköy köyünde yağmur ve şükür duası programı düzenlendi. Muhtarlık tarafından gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.
Yağmur ve şükür duası köy camisinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı, dua edildi.
Yağmur ve şükür duasına katılan herekse teşekkür eden köy muhtarı Remzi Solak üreticiler için yağmurun önemli olduğunu söyledi. - KIRKLARELİ
Son Dakika › Yerel › Dereköy'de Yağmur ve Şükür Duası - Son Dakika
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