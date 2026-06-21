Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde geleneksel hayır etkinliği 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.
Öğle namazı öncesinde Dereoba köy camiinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif tilaveti yapıldı. Kılınan öğle namazının ardından köy hayır yerinde toplanan 2 bin kişiye pilav ve ayran ikram edildi. Köy muhtarı Fikri Yılmaz, "Her sene geleneksel olarak düzenlediğimiz köy hayrımıza katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Köy hayrına köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › Yerel › Dereoba Köyü'nde Geleneksel Hayır Etkinliği - Son Dakika
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