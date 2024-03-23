Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Deniz Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesinin başlayacağını müjdeledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Deniz Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesinin başlayacağını müjdeledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Deniz Mahallesi\'nde kentsel dönüşüm projesinin başlayacağını müjdeledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Deniz Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm projesindeki hak sahipleri ile bir araya gelerek, Makasbaşı Mevkii 1. etapta inşa sürecinin yakın zamanda başlayacağı müjdesini verdi.

23.03.2024 12:10  Güncelleme: 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm projesindeki hak sahipleri ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Makasbaşı Mevkii 1. etapta inşa sürecinin yakın zamanda başlayacağı müjdesini verdi.

Derince Deniz Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli adımlar atılırken, üç etaplı olarak gerçekleştirilen projenin ilk etabında ihale süreci geride kaldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan ihale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmaların yakın zamanda başlayacağı bölgeye 239 konut ve 39 dükkan inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli bir şekilde devam eden çalışmalarla Deniz Mahallesi'nde yerinde dönüşümün en güzel örneklerinden birine imza atılacak. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, süreçle ilgili detaylı bilgi vermek için kentsel dönüşüm projesindeki hak sahipleri ile iftar programında bir araya geldi.

Müjdeli haberi paylaştı

Katılımları dolayısıyla Deniz Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Derince için bir çok proje inşa ettik. Kentsel dönüşüm noktasında Araptepe'yi tamamladıktan sonra Deniz Mahallesi Makasbaşı Mevkii'nin dönüşümü için ilk olarak sizlerle bir araya geldik. Sizlerin desteğiyle Ankara'da yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün sizlere çok yakında inşaat sürecinin başlayacağı müjdesini paylaşıyorum. Bizler halka hizmet için göreve geldik. Elimizden geldiğince hizmet ve eser belediyeciliği anlayışıyla tüm alanlarda projeler ürettik" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Zeki Aygün, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Deniz Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesinin başlayacağını müjdeledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:08 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz not kağıtlarından çıktı 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz not kağıtlarından çıktı
11:06 Moskova’daki terör saldırısının failleri yakalandı Moskova'daki terör saldırısının failleri yakalandı
10:58 Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı İşte İzmir anketinden çıkan sonuç Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? İşte İzmir anketinden çıkan sonuç
09:52 Resmen katliam Moskova’daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler Resmen katliam! Moskova'daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 115’e yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 115'e yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
12:57 Kimse bunu beklemiyordu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri Kimse bunu beklemiyordu Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri
12:45 Yer: Esenyurt Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı
12:16 Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
11:57 Oğlu ölümlü kazaya karışıp firar eden Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı Oğlu ölümlü kazaya karışıp firar eden Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı
11:45 Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya’ya dönüyor Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya'ya dönüyor
10:59 Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton’a eltisi Meghan Markle’dan destek gecikmedi Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi
10:56 Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10:44 Yıllardır süren sadakat sona eriyor Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak Yıllardır süren sadakat sona eriyor! Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak
10:33 Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza
10:24 Buray’la ilişkisi bitti Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 13:18:15. #1.13#
SON DAKİKA: Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Deniz Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesinin başlayacağını müjdeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement