Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Deniz Mahallesi\'nde kentsel dönüşüm projesinin başlayacağını müjdeledi

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Deniz Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm projesindeki hak sahipleri ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Makasbaşı Mevkii 1. etapta inşa sürecinin yakın zamanda başlayacağı müjdesini verdi.

Derince Deniz Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli adımlar atılırken, üç etaplı olarak gerçekleştirilen projenin ilk etabında ihale süreci geride kaldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan ihale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmaların yakın zamanda başlayacağı bölgeye 239 konut ve 39 dükkan inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli bir şekilde devam eden çalışmalarla Deniz Mahallesi'nde yerinde dönüşümün en güzel örneklerinden birine imza atılacak. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, süreçle ilgili detaylı bilgi vermek için kentsel dönüşüm projesindeki hak sahipleri ile iftar programında bir araya geldi.

Müjdeli haberi paylaştı

Katılımları dolayısıyla Deniz Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Derince için bir çok proje inşa ettik. Kentsel dönüşüm noktasında Araptepe'yi tamamladıktan sonra Deniz Mahallesi Makasbaşı Mevkii'nin dönüşümü için ilk olarak sizlerle bir araya geldik. Sizlerin desteğiyle Ankara'da yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün sizlere çok yakında inşaat sürecinin başlayacağı müjdesini paylaşıyorum. Bizler halka hizmet için göreve geldik. Elimizden geldiğince hizmet ve eser belediyeciliği anlayışıyla tüm alanlarda projeler ürettik" dedi. - KOCAELİ