Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi Yeni Hizmet Binasını Açtı

Özel bireylere hizmet veren Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezinin yeni hizmet binası düzenlenen törenle kullanıma açıldı.
EYDEM artık Yenikent Mahallesi Trafo Sokak No: 101 Korupark Sitesi altındaki yeni yerinde faaliyetlerini sürdürecek. Tefrişat düzenlemelerinin tamamlandığı EYDEM, yeni hizmet binası ile birlikte özel çocuklara ve ailelerine artık çok daha iyi şartlarda hizmet verecek.
Programda konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Bu merkezin önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ailelerimiz burada, kardeşlerimiz burada. Bu merkezimizi daha güzel şartlarda hizmet versin diye yeni yerine taşıdık. İnşallah burada çocuklarımız çok daha iyi şartlarda eğitim görecek" dedi.
Başkan Aygün, askeri hastane bölgesinde özel bireylere yönelik çok önemli projelerin inşa edileceğini de belirterek, " Avrupa Birliği'nden destek istediğimiz Engelsiz Yaşama Destek Merkezi, Aile ve Çocuk Yaşam Merkezi, Otizm ve Farkındalık Merkezi, konferans ve spor alanlarının projesi hazır. İnşallah İbrahim Bey döneminde bu projelerimiz tamamlanacak. Bu çocuklar bizim çocuklarımız" diye konuştu.
AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin ise EYDEM'de yapılan faaliyetlerin önemine dikkat çekerek, "Yeni binamızın hayırlı, mübarek olmasını diliyorum. Sizler her şeyin en iyisine, en güzeline layıksınız. Biz de inşallah başkanımızın yükselttiği çıtayı hiç düşürmeden daha da iyisini yaparak sizlerle birlikte olacağız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ
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