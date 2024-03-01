Derince Belediyesi'nin 'Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor' Projesi Konferansı - Son Dakika
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Derince Belediyesi'nin 'Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor' Projesi Konferansı

Derince Belediyesi\'nin \'Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor\' Projesi Konferansı

Derince Belediyesi'nin düzenleyeceği konferans, 5 Mart Salı günü Doç. Dr. Ahmet Ekşi'nin katılımıyla gerçekleşecek. Konferans, 'Mahremiyet ve Aile' konusunu ele alacak.

01.03.2024 11:21  Güncelleme: 11:25
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Derince Belediyesi'nin "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" projesi kapsamında düzenleyeceği konferans, 5 Mart Salı günü Doç. Dr. Ahmet Ekşi'nin katılımıyla gerçekleşecek.

Derince Belediyesi'nin Derince İlçe Müftülüğü ile birlikte düzenlediği konferanslar devam ediyor. "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" kapsamında düzenlenen programların bu kez konuğu Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Ekşi olacak. 5 Mart Salı günü saat 21.00'de Yenikent Kültür Merkezi'nde başlayacak olan "Mahremiyet ve Aile" konulu konferansa yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Kültürel faaliyetleri önemsediklerini ve alanında uzman isimleri ilçe halkıyla buluşturduklarını belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, konferansa tüm vatandaşların davetli olduğunu ifade etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Derince Belediyesi'nin 'Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor' Projesi Konferansı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Derince Belediyesi'nin 'Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor' Projesi Konferansı - Son Dakika
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