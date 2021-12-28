Üye Girişi
Derince'de fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Derince'de fahiş fiyat denetimi

28.12.2021 12:52
Derince'de fahiş fiyat denetimi

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilgili kurum yetkilileri ile birlikte marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimleri devam ediyor.

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilgili kurum yetkilileri ile birlikte marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimleri devam ediyor.

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döviz kurundan kaynaklı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Derince Belediyesi zabıta ekipleri son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte ilçe genelindeki market ve iş yerlerinde denetimlerde bulundu. Özellikle bazı gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına yönelik ilçedeki denetimler daha da sıklaştırıldı. Son dönemde kur artışından kaynaklı haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek için denetimlerini sürdüren ekipler, satılan ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında incelemelerde bulunuyor. - KOCAELİ

Derince'de fahiş fiyat denetimi
Derince'de fahiş fiyat denetimi

YORUMLAR
500

Zabıta Müdürlüğü, Market, Zabıta, Döviz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Derince'de fahiş fiyat denetimi - Son Dakika


Kurt bebek masmavi gözleri ve tüyleri ile görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek korkusu var Kurt bebek masmavi gözleri ve tüyleri ile görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek korkusu var         
12:54
HDP-DEVA görüşmesi! İki partinin liderleri "Mutabakat içindeyiz" dedi HDP-DEVA görüşmesi! İki partinin liderleri "Mutabakat içindeyiz" dedi         
12:40
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi? Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?         
10:26
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı         
22:09
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11

Son Dakika Haberleri
12:48 Aziz Babuşcu, ekranlarda AK Parti adına konuşanlara seslendi: Sabrın sonu, vazifelerine son verilsin
12:40 HDP-DEVA görüşmesi! İki partinin liderleri "Mutabakat içindeyiz" dedi
12:38 Oyuncu İbrahim Çelikkol ve 4 yıllık eşi Mihre Çelikkol'un boşanacakları iddia edildi! İşte detaylar
12:31 Anıl Şişman'ı darbettiği söylenen Semiha Yankı hakkında 5 yıl hapis istemi
12:31 Düğün gecesi karısından dayak yiyen adam hastaneye koştu! Darp raporuyla, boşanma davası açtı
12:26 Suudi Arabistan'da feci kaza! Kamyon camiye girdi: 5 yaralı
12:25 Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar
12:21 "Emmi", Üç Kuruş'ta! Aşk, ihanet, intikam: Son bölümde neler oldu?
12:21 Bir süredir adı Fenerbahçe ile alınan Bilic'ten açıklama geldi: Dedikodudan ibaret
12:06 İhanet gerekçesiyle Fatoş Yelliler ile ayrılan Gökhan Göz garip tepki: Havaya ateş açıp yayınladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 13:02:29. #1.12#
SON DAKİKA: Derince'de fahiş fiyat denetimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement