Derince\'de Lokantalardan Temin Edilecek Gıda Artıklarıyla Kedi ve Köpek Mamaları Üretilecek Mama Üretim Tesisi Açıldı

Derince'de lokantalardan temin edilecek gıda artıkları ile kedi ve köpek mamaları üretilecek Mama Üretim Tesisi törenle hizmete girdi.
Derince Belediyesinin, Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesinde faaliyetlerine başlayan Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisinin açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 2019 yılında göreve başladığında en büyük problemlerden birinin sokak köpekleri olduğunu söyledi. Bu sorunu çözmek için vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını ifade eden Aygün, "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni kullanıma açtık. Tesislerimizde can dostlarımızın tedavileri ve kısırlaştırma işlemleri için sürüyor. Fakat sokak hayvanlarımızın mamaları çok pahalı, bütçemizi zorluyordu. Biz de ilçemizdeki yemek atıklarını mamaya dönüştürmek için Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisimizi kurduk. Bu da son projemiz olarak Derince'mize katkıda bulunacak. Burada bundan sonraki kısımları da inşallah İbrahim Şirin kardeşimiz yapacaktır" dedi.
Başkan Zeki Aygün'ün konuşmasının ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi. - KOCAELİ
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
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Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
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