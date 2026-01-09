Depreme dayanıksız hastanenin 3 bloğu için tahliye ve yıkım kararı

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan deprem performans analizleri sonrası A, B ve B1 bloklarının tahliye edilerek yıkılmasına karar verildi. Hastanenin kapatılmayacağı, kampüs içine 120 yataklı acil durum yapısının inşa edileceği açıklandı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, düzenlenen basın toplantısında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, deprem performans analizleri sonucu yataklı servislerin bulunduğu A, B ve B1 bloklarının tahliye edilerek yıkılmasına karar verildiği, hastanenin kapatılmasının ise söz konusu olmadığı belirtildi. Yetkililer, acil servis, yoğun bakım, ameliyathaneler, poliklinikler ile görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

120 yataklı Acil Durum Hastanesi inşa edilecek

Öte yandan, kampüs alanı içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 120 yataklı Acil Durum Hastanesi inşa edileceği, bu yapının yaklaşık 3-4 ay içinde tamamlanmasının planlandığı açıklandı. Söz konusu hastanenin hizmete alınmasının ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mevcut fonksiyonlarına yeniden döneceği ifade edilirken, ilerleyen süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan ana hastane binasının tamamlanmasıyla birlikte 120 yataklı acil durum hastanesinin Yaşlı Bakım Merkezi olarak işletilmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredileceği bildirildi. Yetkililer, tüm çalışmaların hasta ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlamak ve sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi amacıyla yürütüldüğünü belirterek, sürecin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini kaydetti.

"3 blok depreme dayanıksız"

Konuya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Yapılan incelemelerde; yataklı sersilerinin olduğu 3 blokun deprem performanslarının yetersiz olduğu, deprem anında yıkılma tehlikesi olduğu raporlarla anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın, hastalarımızın ve orada görev yapan kıymetli personelimizin can güvenliği bizim için önceliklidir. Bu ihtiyacın ortaya çıkmasıyla birlikte yapılabilecek çalışmalara ilişkin değerlendirmeler başlatılmış, süreç ilgili yöneticiler ve teknik ekiplerin katkılarıyla yürütülmüştür. Mevcut hastanenin hizmetini aksatmadan, kapasiteyi artırmadan kesintisiz hizmet verebilecek bir çözüme ulaşılması hedeflenmiştir" dedi.

"Deprem performansı düşük olan yapıların yıkım kararları alınmıştır"

Tahliye edilmesi gereken acil birimler A, B ve B1 blokları olduğunu söyleyen Vali Aktaş, "Şu anda yataklı servis hizmeti verilen toplam üç blok bulunmaktadır ve bu blokların tahliye edilmesi gerekmektedir. Bu açıklamanın ardından ekiplerimiz yeni yataklı servis alanlarının kurulumu için çalışmalara başlayacaktır. Acil servisler, acil sağlık hizmetleri kesintisiz şekilde devam edecektir. Yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, poliklinikler, görüntüleme, laboratuvar ve diğer tüm sağlık hizmetleri mevcut yerlerinde ve aynı düzen içerisinde sürdürülecektir. Büyükşehirin yapacağı acil durum hastanesinin yapım sürecinin yaklaşık 3-4 ay sürmesi beklenmektedir. Bu süre sonunda eğitim ve araştırma hastanesi, mevcut cihaz ve donanımıyla aynı şekilde hizmet vermeye devam edecektir. Bu süreçte herhangi bir hizmet aksaması yaşanmayacaktır. Acil durum hastanesi diğer binalarla birlikte planlanmış olup, eş zamanlı olarak yeni hastane inşaatı süreci de başlatılacaktır. Deprem performansı düşük olan yapıların yıkım kararları alınmış, yerine modern ve güvenli hastane binalarının yapılması için gerekli işlemler tamamlanmıştır. İnşaat sürecinin kısa sürede tamamlanarak hastanenin hizmete açılması hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

"Hastane binasında en küçük bir çatlak dahi kabul edilemez"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Kamu binalarının sürekli ve kesintisiz hizmet verebilecek nitelikte olması gerekmektedir. Normal bir konut binasında duvarda bir çatlak makul karşılanabilirken, hastane binasında en küçük bir çatlak dahi kabul edilemez. Bu standartların sağlanabilmesi amacıyla bütün kamu binaları gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda yapılan analizlerde; A blok, B blok ve B1 blok olarak adlandırılan, yüksek katlı yapılar üzerinde incelemeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerde, bu bloklarda güçlendirmenin doğru olmayacağı, güçlendirme maliyetinin neredeyse yeniden yapım maliyetine ulaştığı görülmüştür. Dolayısıyla bu yapıların yeniden inşa edilmesinin daha doğru olacağı kanaatine varılmıştır. Yapılan istişarelerde de bu görüş uygun bulunmuştur" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ