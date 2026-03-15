Dermanbaba\'ya Elektrikli Motosiklet Destek

Diyarbakır'da yaklaşık 47 yıldır yaptığı insani yardımlarla tanınan ve halk arasında 'Dermanbaba' lakabıyla bilinen hayırsever Yılmaz Acu, bir iş insanının desteğiyle kapalı kasa elektrikli motosiklete kavuştu.

Daha önce de sokak hayvanları için üç tekerlekli elektrikli motosiklet kullanan Yılmaz Acu, yaz kış demeden Diyarbakır'ın sokaklarını dolaşarak lokantalardan topladığı yemek artıklarını sokak hayvanlarına ulaştırıyor. Adının açıklanmasını istemeyen hayırsever iş adamı, Yılmaz Acu'nun yaptığı çalışmalardan çok etkilendiğini belirterek, onun daha rahat koşullarda yardım faaliyetlerini sürdürebilmesi için kapalı kasa, araba tarzında elektrikli motosiklet hediye etti. Elektrikli motosikletin kendisine hediye edilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Yılmaz Acu, hayırsever adamına teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Bana araba gibi olan bu elektrikli motosikleti aldı. Kendisi çok sevdiğim bir ağabeyimdir. Babası da çok değerli bir insandı, fakir fukaranın dostuydu. Maddi manevi birçok insana yardım ederdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bana araba almak istediğini söyledi ama kabul etmedim. Sonra bu kapalı motoru aldı. Allah kendisinden binlerce kez razı olsun. Bu mübarek günlerde ne kadar dua etsem azdır. Adının açıklanmasını kesinlikle istemedi" dedi. - DİYARBAKIR