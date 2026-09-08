Dernek Başkanı Köse: Öğrenci servislerinde güvenlik en üst seviyede tutulsun - Son Dakika
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Dernek Başkanı Köse: Öğrenci servislerinde güvenlik en üst seviyede tutulsun

Dernek Başkanı Köse: Öğrenci servislerinde güvenlik en üst seviyede tutulsun
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Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrenci servislerinde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirterek tüm paydaşlara çağrıda bulundu.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde tüm paydaşlara çağrıda bulunarak, öğrenci servislerinde güvenliğin en üst seviyede tutulması için ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin okullarına huzur ve güven içinde ulaşabilmelerinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, servis araçlarındaki denetimlerin önemine dikkat çekti. Çocukların eğitim yuvalarına huzurla ulaşmasının toplumsal bir öncelik olduğunu vurgulayan Köse, tüm süreçlerin eksiksiz yürütülmesi adına şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın güvenliği her şeyden önce gelir. Yeni eğitim-öğretim dönemi başlarken, servis araçlarımızın teknik donanımlarından sürücü ve rehber personelimizin yeterliliğine kadar her detayda iş birliği içinde olmalıyız. Velilerimizin çocuklarını güvenle uğurlayabilmesi için ilgili tüm kurumların ve işletmelerin hassasiyetle çalışacağına inanıyoruz."

Açıklamasının sonunda yeni dönemin tüm öğrenci, öğretmen ve velilere başarı ve güven getirmesini dileyen Köse, kazasız ve huzurlu bir eğitim yılı temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dernek Başkanı Köse: Öğrenci servislerinde güvenlik en üst seviyede tutulsun - Son Dakika

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