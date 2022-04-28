DEÜ'den Kiraz'da gönül buluşması - Son Dakika

İzmir'in ilk ve tek veteriner fakültesini İzmir'in Kiraz ilçesine kazandıran Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Ramazan'da Kiraz'a konuk oldu. Dayanışma ve yardımlaşma ruhunun en güzel örneklerinden birinin sergilendiği ziyaretin önemine değinen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Ramazan'ın bereketini paylaştığımız ve kıymetli vatandaşlarımızla buluştuğumuz bu mübarek gecede bizleri ağırlayan Kirazlı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İzmir'in tarım ve hayvancılıkla ön plana çıkan ilçesi Kiraz'a kazandırdığı veteriner fakültesi ile bölgenin sosyal ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayan Dokuz Eylül Üniversitesi, üniversite üst yönetimi, akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin katılımıyla ilçede bir gönül buluşması gerçekleştirdi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kiraz ilçesinin sofrasını ve gönlünü her zaman Dokuz Eylül Üniversitesine açtığını söyledi.

Kazanlar dayanışma için kaynadı

Kiraz'da ilk ziyaret AŞ evi ile başladı. Günün erken saatlerinde Kiraz'a giden DEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri, Kiraz Belediyesi ve Kiraz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait AŞ evinde görevli personelle birlikte dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden birini sergileyerek ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için iftar menüsü hazırladı. Bolluk ve bereketin simgesi Ramazan ayında dayanışma için kaynayan kazanlarda pişen yemekler özenle paketlendi, ilçenin köylerinde yaşayan ailelere ulaştırılmak için araçlara yerleştirildi. Daha sonra AŞ evine gelen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kiraz Kaymakamı Onur Titiz ve Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, DEÜ'lü öğrencilerle birlikte hazırlanan yemekleri ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Kirazlı ailelerin davetini kırmayarak evlerine de konuk olan Rektör Hotar vatandaşlarla sohbet etti, ailelerden ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Rektör Hotar, ilçede yaşayan çocukların ilgisini de karşılıksız bırakmayarak onlara oyuncak dağıttı.

Dayanışma iftarı

Ev ziyaretlerinin ardından ise Kiraz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği iftar programına geçildi. Kiraz ilçe protokolü, Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi, vatandaşlar ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı iftar yemeğinde oruçlar, vatanının ve insanlığın geleceği için edilen dualarla açıldı. Gönül buluşmasında Kaymakam Onur Titiz, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, Kiraz İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Murat Döner, Kiraz İlçe Emniyet Müdürü A. Serkan Erdem ve Gençlik ve Spor Kiraz İlçe Müdürü Yavuz Öner ile birlikte ilçeye yönelik gerçekleştirilmesi planlanan sosyal ve kültürel etkinlikleri de değerlendiren Rektör Hotar, DEÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri ile de bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

"Ramazan paylaştıkça güzel"

Dokuz Eylül Üniversitesinin sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya büyük önem verdiğini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Gönüllerimizin bir olduğu, sofraların birlik ve beraberlik için kurulduğu 11 ayın sultanı Ramazan'da Kiraz ilçemize konuk olmanın mutluluğunu yaşadık. Önce, Kiraz'da kaymakamlık ve belediyenin işbirliğiyle kurulan AŞ evini ziyaret ederek DEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerimizin de katkılarıyla hazırlanan yemekleri, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıttık. Kirazlı ailelerimizin evlerini konuk olduk, ihtiyaçlarını ve bizlerden beklentilerini dinledik. Kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtan gençlerimiz dayanışma ruhunun önemini ve Ramazan'ın paylaştıkça güzelleştiğini bizlere gösterdi" dedi.

"Kiraz bizi bağrına bastı"

Rektör Hotar, üniversite olarak gittikleri her yere eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal hizmet de götürdüklerini ifade ederek "DEÜ Veteriner Fakültemizin ilçeye ne kadar değer kattığını her geçen gün daha fazla görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgenin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlıyor, Kiraz'da yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarına da birebir dokunuyoruz. Tabii biz bunları yaparken Kiraz halkı da bizleri bağrına bastı. Kirazlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz" sözlerine yer verdi. - İZMİR