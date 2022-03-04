Dev kayalar 2 gündür aynı bölgeye düşüyor... Mahalle sakinleri tedirgin - Son Dakika
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Dev kayalar 2 gündür aynı bölgeye düşüyor... Mahalle sakinleri tedirgin

04.03.2022 19:32

Dev kayalar 2 gündür aynı bölgeye düşüyor.

Dev kayalar 2 gündür aynı bölgeye düşüyor... Mahalle sakinleri tedirgin

VAN Van'ın Bahçesaray ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçalarının 2 gündür aynı bölgeye düşmesi mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesinde meydana gelen heyelan nedeniyle dev kaya parçaları yola düştü. 2 günden bu aynı bölgeye dev kayaların düşmesi sonucu Çatbayır Mahallesi'nin yolunu ulaşıma kapandı. Olay anında yolda araç bulunmaması büyük bir faciayı engellerken, mahalle Muhtarı Eyüp Kayan ve mahalle sakinleri olay yerine giderek durumu Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ile Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas'a bildirdi. Kaymakam Kundakçı beraberindekiler ile bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Belediye iş makinesinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu dev kayalar kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.

Dev kayalar 2 gündür aynı bölgeye düşüyor... Mahalle sakinleri tedirgin
Dev kayalar 2 gündür aynı bölgeye düşüyor... Mahalle sakinleri tedirgin
Dev kayalar 2 gündür aynı bölgeye düşüyor... Mahalle sakinleri tedirgin

YORUMLAR
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Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dev kayalar 2 gündür aynı bölgeye düşüyor... Mahalle sakinleri tedirgin - Son Dakika


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