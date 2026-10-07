Dev Sağlık-İş, Tunceli\'de şef görevden alımında sendikal ayrımcılık iddia etti

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) – DİSK'e bağlı Dev Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ümit Umdu, Tunceli Devlet Hastanesi'nde bir temizlik hizmetleri şefinin görevden alındığını belirterek, "İdarenin, iktidar partisinin il başkanının talimatlarıyla karar veriyor hissi çalışanların iş barışını ve aidiyetini zedelemektedir" dedi.

Sendika üyeleri, Tunceli Devlet Hastanesi'nde temizlik hizmetleri şefinin görevden alınmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamaya hastane çalışanlarının yanı sıra YENİ Parti Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan ve CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan da katıldı.

Dev Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Umdu, yaptığı açıklamada, "Bugün hastanemizdeki bazı idarecilerin mevcut malum sendikasının eliyle, il yönetimiyle hastanemizi yönettiğini sizlerle paylaşmak için bir aradayız" dedi.

Hastanede çalışan birinin yer değiştirmesinin ilk kez olmadığını, son da olmayacağını söyleyen Umdu, "Ancak bu görev değişikliğini sadece idarenin takdir yetkisi sınırlarında değerlendirmek mümkün değildir. İdarenin iktidar partisinin il başkanının talimatlarıyla karar veriyor hissi çalışanların iş barışını ve aidiyetini zedelemektedir. Bu iddiamıza 'Hayır, bu hastaneyi biz yönetiyoruz' diyen idareci varsa, toplu iş sözleşmesine de aykırı bu görevlendirmeyi neden yaptıklarını, hangi objektif kriterlere uygun yaptıklarını bizlere, kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir" diye konuştu.

Görevi değiştirilen Ertan Gültekin'in Dev Sağlık-İş üyesi olduğunu belirten Umdu, "Ertan Gültekin diğer sendikanın üyesi olsaydı bu görev değişikliğinin yapılmayacağı açıktır. Türkiye'nin hemen her yerinde şefleri kendine temsilci yapan bu sarı sendika, şefler aracılığıyla işçileri teslim almaya çalışmaktadır. Hatta hastanelerde şef olmanın koşulu bu sarı sendikanın üyesi olmaktır" dedi.

"BU BASIN AÇIKLAMASI BİR ŞEFE SAHİP ÇIKMAK DEĞİLDİR"

Hastane idaresinin görevlendirme ve yer değişikliği yapma yetkisi bulunduğunu kabul ettiklerini belirten Umdu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ancak bu durumun hakkaniyetli olması ve sendikal ya da başka gerekçelere dayanmaması gerekmektedir. Bir söz olarak da sesimizi duyan sağlık işçilerine bugün yapılan basın açıklaması bir şefe sahip çıkmak, bir görevlendirmeye karşı gelmek değildir. Bugün bu duruma sessiz kalırsak yarın daha kötü uygulamalar ile karşı karşıya kalacağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Öte yandan Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü, görevden alma işleminin temizlik hizmetlerinde yaşanan aksaklık nedeniyle gerçekleştirildiğini belirtiyor.