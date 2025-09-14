Dev Sazan Avı: 18 Kilogramlık Balık Yakaladı - Son Dakika
Dev Sazan Avı: 18 Kilogramlık Balık Yakaladı

14.09.2025 11:39
Taha Tarhan, Sapanca Gölü'nde 18 kg'lık sazan tutarak dikkat çekti. Anları sosyal medyada paylaştı.

Uzun yıllardır sportif balıkçılık yapan Taha Tarhan, Sapanca Gölü'nden yaklaşık 18 kilogram ağırlığında sazan tuttu. Balığın yakalanması ve güçlükle kıyıya alınması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 14 yıldır sportif balıkçılık yapan ve daha öncesinde de Sapanca Gölü'nde tuttuğu balıklarla adından söz ettiren Taha Tarhan, babasıyla göle attığı oltasına bu kez de yaklaşık 18 kilogram ağırlığında ve devasa boyutta sazan takıldı. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen balıkçılar, dev balığı güçlükle kıyıya çıkardı. O anları cep telefonuyla kayda alan balıkçı, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sapanca Gölü, Balıkçılık, Yerel, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

