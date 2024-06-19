Develi Belediyesi Önceki Başkanının Anneannesi Vefat Etti

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Develi Belediyesi önceki dönem Başkanı Mehmet Cabbar'ın anneannesi hayatını kaybetti.

Develi Belediyesi önceki dönem Başkanı Mehmet Cabbar'ın anneannesi hayatını kaybetti. Ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Cabbar şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli dostlarım; ailemizin dua çınarı ve rahmetli annemin bize yadigarı anneannem vefat etti. Cenazesi bugün Çarşı Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Şehir mezarlığına defnedilecektir. Rabbim rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah." - KAYSERİ