Develi Belediyesi Önceki Başkanının Anneannesi Vefat Etti

Develi Belediyesi önceki dönem Başkanı Mehmet Cabbar'ın anneannesi hayatını kaybetti.
Develi Belediyesi önceki dönem Başkanı Mehmet Cabbar'ın anneannesi hayatını kaybetti. Ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Cabbar şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli dostlarım; ailemizin dua çınarı ve rahmetli annemin bize yadigarı anneannem vefat etti. Cenazesi bugün Çarşı Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Şehir mezarlığına defnedilecektir. Rabbim rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah." - KAYSERİ
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