Devrek\'te kurallara uymayan pazarcı esnafının tezgahı kapatıldı

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrek Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Pazar kurallarına uymadığı ve düzeni bozduğu gerekçesiyle Belediye Encümen kararı ile geçici olarak faaliyetine son verildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz pazar yerinde vatandaşlarımızın rahat ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için ekiplerimiz aralıksız çalışmalara devam etmektedirler. Ekiplerimizin yaptığı denetimlerde alışveriş kurallarına uymayan ve pazar düzenini hiçe sayan bir esnafımızın tezgahı encümen kararı ile geçici olarak kapatılmıştır. Bu tür çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Lütfen huzurlu bir alışveriş için kurallara riayet edelim." - ZONGULDAK