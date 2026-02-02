Devrek'te kurallara uymayan pazarcı esnafının tezgahı kapatıldı - Son Dakika
Devrek'te kurallara uymayan pazarcı esnafının tezgahı kapatıldı

02.02.2026 15:52  Güncelleme: 15:54
Zonguldak'ın Devrek İlçesi'nde, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından pazar kurallarına uymadığı gerekçesiyle bir esnafın tezgahı geçici olarak kapatıldı. Belediye, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrek Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Pazar kurallarına uymadığı ve düzeni bozduğu gerekçesiyle Belediye Encümen kararı ile geçici olarak faaliyetine son verildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz pazar yerinde vatandaşlarımızın rahat ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için ekiplerimiz aralıksız çalışmalara devam etmektedirler. Ekiplerimizin yaptığı denetimlerde alışveriş kurallarına uymayan ve pazar düzenini hiçe sayan bir esnafımızın tezgahı encümen kararı ile geçici olarak kapatılmıştır. Bu tür çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Lütfen huzurlu bir alışveriş için kurallara riayet edelim." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Devrek'te kurallara uymayan pazarcı esnafının tezgahı kapatıldı
