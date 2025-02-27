Devrek Hastanesinde Manevi Destek Etkinliği - Son Dakika
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Devrek Hastanesinde Manevi Destek Etkinliği

Devrek Hastanesinde Manevi Destek Etkinliği

Devrek Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde hastalara manevi destek etkinliği düzenlendi.

27.02.2025 17:40
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Devrek Devlet Hastanesi Palyatif Servisinde yattan hastalar için manevi destek etkinliği düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Devlet Hastanesi Palyatif Servisinde yatan hastalara yönelik ilçe müftülüğü tarafından manevi destek etkinliği düzenlendi. Hastanesi ve Devrek Müftülüğü tarafından ortaklaşa organize edilen etkinlikte edilen etkinlikte İlçe Müftülüğünde görevli Manevi Destek Uzmanı ve din görevlileri nezaretinde Ramazan ayı öncesinde palyatif servisinde tedavi gören hastalara dini sohbetler, Kur'an-ı Kerimler okundu ilahiler okunurken, semazen gösterileri ile hastalara moral depolandı.

Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan görevliler, "Bu mübarek ayı hep birlikte elimizden geldiğince yaşamaya gayret etmeliyiz. Burada yatan hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdiler. Serviste kalan hastalar ise düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür ettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devrek Hastanesinde Manevi Destek Etkinliği - Son Dakika

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