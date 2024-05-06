Yerel

Devrek ilçesinde belediye tarafından Hıdırellez etkinliği düzenlendi

Zonguldak Devrek ilçesinde Devrek Belediyesi tarafından organize edilen Hıdırellez etkinliğine vatandaşlar büyü ilgi gösterdi. Baharın müjdecisi, bereketin simgesini temsil eden ve yakın yıllara kadar ilçenin bazı kesimlerinde yaşatılan ve zaman geçtikçe de unutulanlar arasına giren Hıdrellez kutlamaları Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle yeniden hayata geçirildi. Programın erken saatlerde olmasına rağmen ilçede yaşayan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Sabah saat 5,45'te'da Cumhuriyet Alanında bir araya gelen vatandaşlar Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ile birlikte Belediye Şehir Bandosu nezaretinde Millet Bahçesine yürüyüşe katıldılar. Buradaki programda Devrek Müftüsü Murat Mutlu tarafından dualarla başlandı. Yapılan dualardan sonra ve vatandaşlara belediye tarafından kahvaltı ikramında bulunuldu. Hıdırellez ateşinin yakılmasından sonra adet gereği belediye başkanı ile protokol üyeleri ve vatandaşlar yakılan ateşin üzerinden atlamasından sonra program sona erdi.

Düzenlenen Hıdırellez programına; Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Devrek Müftüsü Murat Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Özcan Özmekik, Ayhan Kazkondu, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Cinbir,belediye meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK