Devrek\'te 150 Kişi Kura İle Belirlendi

Devrek'te kurumlarda çalışacak 150 kişi çekilen kurayla belirlendi

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde kurumlarda çalışacak 150 kişi çekilen kurayla belirlendi. Atatürk Kültür Merkezi Salonunda gerçekleştirilen kura çekilişinde çalışmaya hak kazanan 150 kişinin tam sim listesi kaymakamlık giriş kapısına asıldı.

İşgücü Uyum Programı (İUP) ile Devrek ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak kişiler Devrek Noterliği nezaretinde çekilen kura ile belirlendi. Toplamda 666kişinin müracaat kura çekilişinde 150 kişi işe girmeye hak kazandı. - ZONGULDAK