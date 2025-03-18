Devrek\'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü Çanakkale Zaferi etkinliği düzenlendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Törenlerin ilkine Cumhuriyet Alanında bulunan anıta kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı belediye başkanlığının çelenklerinin sunulmasıyla başlandı. Saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Atatürk Kültür Merkezinde devam edilen ve Devrek Anadolu Lisesi tarafından organize edilen programda konuşmaların ardından çeşitli dallarda Çanakkale Zaferi dolayısıyla çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüler verildi.

Devrek Anadolu Lisesi Öğrencileri tarafından seslendirilen oratoryonun ardından Kültür Merkezinde ki program sona erdi. Merkez Yeni Camide düzenlenen Mevlit programında protokol üyeleri de hazır bulunurken, yapılan duaların ardından etkinlik sona erdi. Kabir ziyaretlerinden sonra Çanakkale Zaferi programı sona erdi.

Düzenlenen programa Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Hüsamettin Çalçoban, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, muharip gaziler,daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK