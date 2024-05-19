Devrek\'te Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu

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Devrek ilçesinde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram'ında vatandaşlar doyasıya eğlenmenin tadını çıkardılar.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Devrek Belediyesinin düzenlediği çeşitli organizasyonlarda vatandaşlar eğlendi. Etkinliklerde, Devrek Halk Oyunları Ekipleri, Çaycuma Halk Oyunları Ekipleri, Devrek Belediyesi Bando Takımının konseri, animasyon şovlar, canlı langırt turnuvası, çocuklar için şişme oyun parkurları, canlı dart turnuvasının yanı sıra daha bir çok etkinlik hazırlandı. Organize edilen etkinliklerin hemen ardından ise DJ performans Emircan Saltabaş tarafından davetlilere müzik ziyafeti gerçekleştirildi.

19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde ki "DEV Fest Gençlik Festivali" adı altında hazırlanan organizasyonlar yeniden düzenlenerek vatandaşların hizmetine açılan Egemenlik Mesire Alanında gerçekleştirilirken, programa; Devrek Kaymakamı Muhammerd Evlice, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar' Devrek Belediye Başkan Yardımcıları Ayhan Kazkondu ve Özcan Özmekik'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK