Devrek\'te düzenlenen Yaz Şenlikleri\'nde vatandaşlar doyasıya eğlendi

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Devrek'te düzenlenen "Yaz Şenlikleri" kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar doyasıya eğlenmenin tadını çıkardılar.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen "Yaz Şenlikleri" kapsamında düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar doyasıya eğlenmenin tadını çıkardılar. Eski Terminal Alanında hayata geçirilen organizasyonda Halk Müziğinin sevilen sesi Devrekli Ozan Kırımlı sahne yer alırken, bağlama ile çalınan ve söylenen eserler davetlilere neşeli dakikalar yaşattı. İlçe ve ilçenin dışından da yüzlerce vatandaşın katıldığı müzik şöleninde ilerleyen saatlerde ise Devrekli Yağmur Grubu katılımcılar için çalıp söyledikleri bir birinden hareketli parçalarla geç saatlere kadar eğlendirmenin gayretini gösterdiler. Belediye Başkanı Özcan Ulupınar," Etkinliklerimiz yaz boyunca devam edecektir. Belediye olarak gerek bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza ve gerekse de gurbetçi vatandaşlarımıza moral ve motivasyon anlamında destek vermeyi ve bu tür etkinliklerimizin yaz boyu devam edeceğini belirtmek isterim" diye konuştu.

Programın ardından belediye Başkanı Özcan Ulupınar programa sanatçılara teşekkür plaketi takdiminde bulundu - ZONGULDAK