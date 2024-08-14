Devrek'te düzenlenen Yaz Şenlikleri'nde vatandaşlar doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Devrek'te düzenlenen Yaz Şenlikleri'nde vatandaşlar doyasıya eğlendi

Devrek\'te düzenlenen Yaz Şenlikleri\'nde vatandaşlar doyasıya eğlendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Yaz Şenlikleri'nde vatandaşlar, eğlenceli etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi. Devrekli Ozan Kırımlı ve Devrekli Yağmur Grubu'nun sahne aldığı etkinlikte, müzik ve dans dolu anlar yaşandı. Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, etkinliklerin yaz boyunca devam edeceğini belirtti.

14.08.2024 15:15  Güncelleme: 15:17
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Devrek'te düzenlenen "Yaz Şenlikleri" kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar doyasıya eğlenmenin tadını çıkardılar.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen "Yaz Şenlikleri" kapsamında düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar doyasıya eğlenmenin tadını çıkardılar. Eski Terminal Alanında hayata geçirilen organizasyonda Halk Müziğinin sevilen sesi Devrekli Ozan Kırımlı sahne yer alırken, bağlama ile çalınan ve söylenen eserler davetlilere neşeli dakikalar yaşattı. İlçe ve ilçenin dışından da yüzlerce vatandaşın katıldığı müzik şöleninde ilerleyen saatlerde ise Devrekli Yağmur Grubu katılımcılar için çalıp söyledikleri bir birinden hareketli parçalarla geç saatlere kadar eğlendirmenin gayretini gösterdiler. Belediye Başkanı Özcan Ulupınar," Etkinliklerimiz yaz boyunca devam edecektir. Belediye olarak gerek bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza ve gerekse de gurbetçi vatandaşlarımıza moral ve motivasyon anlamında destek vermeyi ve bu tür etkinliklerimizin yaz boyu devam edeceğini belirtmek isterim" diye konuştu.

Programın ardından belediye Başkanı Özcan Ulupınar programa sanatçılara teşekkür plaketi takdiminde bulundu - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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