Devrek\'te gaziler Gaziler Günü kahvaltısında protokolle buluştu

Devrek'te gaziler Gaziler Günü kahvaltısında protokolle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Devrek'te Gaziler Günü nedeniyle Öğretmenevinde düzenlenen kahvaltı programında Muharip ve Güneydoğu Gazileri protokol üyeleriyle bir araya geldi. Program sonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve İlçe Müftüsü Murat Mutlu tarafından dualar edildi.
Devrek'te Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler.
Devrek Öğretmenevinde organize edilen programda Muharip ve Güneydoğu Gazileri protokol üyeleri ile bir araya geldiler.
Kahvaltı programı sonunda bir din görevlisi Kur'an-ı Kerim Tilaveti okudu ve ardından İlçe Müftüsü Murat Mutlu tarafından dualar edildi. Programa vekaleten katılan Gökçebey Kaymakamı Rüveyda Kahraman Şıktaş," Değerli gazilerimiz bugün burada sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin ve seitlerimizin sayesinde huzur içerisinde yaşamaktayız ve sizlere minnettarız. İyi ki varsınız gününüzü tebrik ediyorum"dedi
Düzenlenen programa; Gökçebey Kaymakamı Rüveyda Kahraman Şıktaş'ın yanı sıra askeri Erkan ile çok sayıda davetli katıldı.
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