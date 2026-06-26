Devrek\'te kurallar uymayan işyeri mühürlendi

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faal bulunan simit fırınında yapılan denetim soncunda hijyen başta olmak üzere diğer kurallar uymayan iş yeri Belediye Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Devrek Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetimlerde unlu mamuller alanında faaliyet gösteren iş yerlerinde gerçekleştirilen başta hijyen olmak üzere diğer kurallar uyulmadığı ve halk sağlığının korunması amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu Gereği ticari faaliyetine son verilerek iş yeri mühürlendi ve kapısına da gerekçeli kararı belirten afiş asıldı. - ZONGULDAK