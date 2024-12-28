Devrek\'te Kalp Krizi Geçiren İş İnsanı Gökhan Göktepe Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Zonguldak'ta kalp krizi geçirerek vefat eden Devrekli iş insanı Gökhan Göktepe son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Devrek'te inşaat alanında çeşitli faaliyetlerde bulunan İş İnsanı Gökhan Göktepe (41) geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Gökhan Göktepe'nin cenazesi Merkez Yeni Camide öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Devrek Marazlar Aile Kabristanında toprağa verildi.

Gökhan Göktepe için düzenlenen cenaze namazında, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolak, Bartın Vali Yardımcısı Uğur Karakaya, Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ile çok sayıda seveni hazır bulundu.

Göktepe evli ve iki çocuk babasıydı. - ZONGULDAK