Devrek'te okul zilleri hayat kurtarmak için çaldı - Son Dakika
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Devrek'te okul zilleri hayat kurtarmak için çaldı

06.06.2022 17:26
Devrek'te okul zilleri hayat kurtarmak için çaldı

Devrek'te İlçe Milli Eğitim personeli ile Kızılay gönüllüleri tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Devrek'te İlçe Milli Eğitim personeli ile Kızılay gönüllüleri tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli ile Devrek Kızılay Gönüllüleri tarafından organize edilen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Devrek Cumhuriyet Alanında düzenlenen Kızılay Devrek Temsilciliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa organize ettiği kan bağışı kampanyasına Kızılay gönülleri, eğitim camiasının yanı sıra Devrekli vatandaşlar da kan bağışında bulunmak üzere kan bağışı noktasına akın ettiler.

Düzenlenen organizasyonla ilgili bilgi veren Devrek Kızılay Koordinatörü Aydın Çolpa, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yaptığımız her organizasyonda Türk Kızılayına kanları ile destek olmaktalar. Verdikleri kanlar ile hem hastanelerde kan bekleyen hastalarımıza can oluyorlar hem de öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza örnek oluyorlar. Bugünkü iyilik hareketinde yanımızda olan başta milli eğitim müdürümüze, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve her kademede görev yapan milli eğitim personelimize ve kan bağışçısı iyiliksever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kayha ise "Türk Kızılayına ne kadar destek olursak, Türk milletine o kadar destek olmuş oluruz. Bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir anlayışındaki bir medeniyetin mensupları olarak verdiğimiz bir kan ile üç hayat kurtardığımızın hazzını yaşıyoruz ve insana dokunan her organizasyonu önemsiyoruz. Kanın üretilemeyen tek ilaç olduğu bilincindeyiz halkımızın da bu bilinçte olmasını istiyoruz. Her gün hastanelerde binlerce vatandaşımızın kan ihtiyacı oluyor. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla milli eğitim camiası olarak kan bağışı seferberliğine destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve sağlıklı her vatandaşımızı kan vermeye davet ediyorum. Bugün başkalarının başına gelen yarın bizim başımıza gelebilir. Kampanyamıza personelimiz ve vatandaşlarımız tarafından yoğun bir katılım var. Türk Kızılayı çalışanlarına bu gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Devrek'te okul zilleri hayat kurtarmak için çaldı
Devrek'te okul zilleri hayat kurtarmak için çaldı

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devrek'te okul zilleri hayat kurtarmak için çaldı - Son Dakika

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