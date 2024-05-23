Devrek'te Özel Bireyler ve Aileleri Bahar Şenliğinde Eğlendi - Son Dakika
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Devrek'te Özel Bireyler ve Aileleri Bahar Şenliğinde Eğlendi

Devrek\'te Özel Bireyler ve Aileleri Bahar Şenliğinde Eğlendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen bahar şenliğinde özel bireyler ve aileleri bir araya gelerek eğlendi. Şenlikte çeşitli etkinlikler düzenlendi ve protokol üyeleri de katılım gösterdi.

23.05.2024 10:37  Güncelleme: 10:43
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Devrek'te düzenlenen bahar şenliğinde özel bireyler ve aileleri doyasıya eğlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezi tarafından hayata geçirilen ve özel bireyler tarafından hazırlanan çeşitli etkinlikler programa gelen davetlilerin ilgi odağı oldu. Etkinlikte hem özel bireyler, hem aileleri ve hem de programa gelenler birlikte doyasıya eğlenmenin tadını çıkardılar. Etkinlik saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice; "Öncelikle böyle bir organizasyon hazırlandığı için ilgili arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Buradaki bireylerin topluma yeniden kazandırılması için gerçekten çok emek sarf ediyorlar ben bundan dolayı idareci arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Kurum Müdürü Feray Harmankaya, "Bugün burada, sizlerle bir araya gelmekten büyük duyuyorum. Farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü bu özel organizasyona hepiniz hoş geldiniz. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana daha adil ve daha eşit bir dünyaya ulaşmak için mücadele etmektedir. Bu noktada engelliler konusunun, hepimiz için özel bir anlam taşıdığına inanıyorum. Engelli doğmak ya da engelli olmak bireyin kendi seçimi değildir. Bizlere düşen, herkesin aslında bir engelli adayı olduğunu göz önünde bulundurarak, kendimizi onların yerine koymak ve sorunlarına bu hassasiyetle yaklaşmaktır. Ülkemizde son yıllarda engellilerin, insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürme haklarını güvence altına almak adına, önemli gelişmeler sağlandı. Engellilere sunulan imkanlar iyileştirildi. Sosyal güvence sistemi içinde, engelliler için özel kaynaklar oluşturuldu. Biz de bu düşünceden hareketle, engellilerin aileleri, öğretmenleri ve siz kıymetli misafirlerimizle bir arada bulunacağı bir organizasyon düzenledik. Etkinliğimiz, engellilerin, engelli olmayanlar gibi, eğitim görebileceği ve sosyal hayatın her alanında etkin olabileceği konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Burada özel bireylerimizin yanında olduğunuz için hepinize teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum" diye konuştu.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi ve dans gösterileri sergilenirken, kendi elleri ile yaptıkları serginin gezilmesinin ardından protokol üyeleri ve özel bireyler tarafından birlikte bu güne özel yaş pasta kesimi gerçekleştirildi.

Organizasyona; Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ile çok sayıda daire müdürü ve vatandaşlar katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devrek'te Özel Bireyler ve Aileleri Bahar Şenliğinde Eğlendi - Son Dakika

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