Devrek\'te öğrencilere havuz malzemeleri hediye edildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen ve ev sahipliğini Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen "Güneş Köyde Doğar, Eğlence Havuza Taşar" projesi kapsamında Yaz Kulübü öğrencilerine yönelik hediye dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde toplam 150 öğrenciye içerisinde mayo, bone, havuz gözlüğü ve terlik bulunan çantalar hediye edildi. Yaz Spor Okulları kapsamında çocukların yüzme sporuyla buluşması amacıyla çalışmalar aralıksız devam ederken, bugüne kadar 650 öğrenciye yüzme eğitimi verildi ve yaz dönemi sonuna kadar 3 bin öğrencinin yüzme eğitimi alması hedefleniyor.

Öte yandan Gençlik Yaz Kulübü kapsamında Gençlik Merkezinde yaklaşık 100 öğrenci, satranç, drama, İngilizce, robotik kodlama, resim ve oryantiring eğitimlere katılırken, programa katılan çocuklar hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanarak yaz tatillerini verimli geçirmeleri sağlanıyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, yetkilileri," Yaz boyunca merkezimizde sportif, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamaya devam edilecek "ifadelerine yer verildi.

Düzenlenen hediye dağıtım programına; Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Dikenli, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Akif Başdağ ile çok sayıda davetli katıldı - ZONGULDAK