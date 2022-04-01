Devrekliler teravih namazı heyecanı yaşandı - Son Dakika

İslam Alemi'nin kutsal ayı olan 11 ayın sultanı Ramazan ayının girmesiyle birlikte başlayan Devrekli vatandaşlar ilk teravih namazını kılmanın heyecanını yaşadılar.

11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının girmesiyle birlikte başlayan ilk teravih namazında Devrekli vatandaşlar geçen yıllara nazaran camilerde yoğunluk oluşturmazlarken, oruç ayına başlamanın mutluluğunu ilk teravih namazını eda ederek başladılar.

Pandemi öncesinde İlçede, belde ve köylerde yaşayan vatandaşlar ilk teravih namazını eda edebilmek için adeta birbirleriyle yarışa girerken, bu sene camileri doldurmakta adeta güçlük çekildi. Devrek Müftlüğü yetkilileri müminlerin Ramazan-ı Şerifini kutlarken,"İlçemizde bu aya mahsus özel olarak etkinliklerimiz vardır. Ramazan ayı süresince hafızlarımız ve hocalarımız tarafından camilerimizde mukabeleler okunacaktır. Ayrıca bazı camilerimizde ise bayan hafızlarımız tarafından bayanlara yönelik mukabele programı tertip edilecektir. Kurtuluş ve rahmet ayı olan Ramazan ayında vatandaşlarımızın bu Kur'an ziyafetine iştirak etmelerini tavsiye ediyorum* ifadelerine yer verdiler. - ZONGULDAK