DFT Projesi Toplantısı Afyonkarahisar'da Gerçekleşti
05.05.2026 23:04
DFT projesinin ilk toplantısı, bölgesel kalkınma ve işbirlikleri üzerine bilgi paylaşımlarına odaklandı.

Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen Dış Fonlar Takımı (DFT) projesinin ilk toplantısı, Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

Toplantı, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser'in açılış konuşmasıyla başladı. Eser, DFT'nin bölgesel kalkınma açısından önemine değinerek sürece ilişkin beklentileri paylaştı. Program kapsamında katılımcılar arasında etkileşimi artırmaya yönelik tanışma oturumu da gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu AB Çerçeve Programları Müdürlüğü'nden Çağrı Yıldırım tarafından "Türkiye'nin Ufuk Avrupa Perspektifi" başlıklı çevrim içi sunum yapıldı. Ardından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TRinHE Operasyon Koordinasyon Birimi Koordinatörü Dr. Burcu Bahar Göğüş Doğan, Ufuk Avrupa çağrıları ve kademeli çağrı mekanizmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantının devamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından TRinHE Projesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu IMS (Bilgi Çoğaltıcıları) yapısı tanıtıldı. DFT'nin çalışma modeli detaylandırılarak oluşturulacak alt çalışma gruplarına ilişkin çerçeve katılımcılarla paylaşıldı.

İkinci gün programında ise Avrupa Birliği Başkanlığı uzmanı Kubilay Sitrava, sınır ötesi iş birliği programları ve INTERREG NEXT Akdeniz Programı hakkında sunum gerçekleştirdi. Ayrıca Ege Üniversitesi EBİLTEM TTO EBIC-Ege Proje Koordinatörü Anıl Şensöz, Avrupa İşletmeler Ağı'nın sunduğu fırsatlar ve bölgesel iş birliği imkanlarını anlattı.

Toplantı, genel değerlendirme ve kapanış oturumu ile sona erdi. Programın, TR33 Bölgesi'nde dış kaynaklı finansman imkanlarının artırılması ve kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
