DHMİ ve ICAO Ortaklığında Radyo Seyrüsefer Sempozyumu Antalya'da Devam Ediyor - Son Dakika
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DHMİ ve ICAO Ortaklığında Radyo Seyrüsefer Sempozyumu Antalya'da Devam Ediyor

DHMİ ve ICAO Ortaklığında Radyo Seyrüsefer Sempozyumu Antalya\'da Devam Ediyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) ortaklığında 6 Şubat'ta başlayan Radyo Seyrüsefer Sempozyumu Antalya'da devam ediyor. Sempozyumda, havacılık gelişmeleri, hava seyrüsefer yardımcıları, uydu tabanlı seyrüsefer ve uçuş kontrol konuları ele alınıyor. Sempozyuma ICAO ülkeleri ve küresel havacılık şirketlerinden konuşmacılar da katılıyor.

07.02.2024 20:42
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) ortaklığında 6 Şubat'ta başlayan Radyo Seyrüsefer Sempozyumu Antalya'da devam ediyor.

Sivil havacılık faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası hava ulaşımındaki can ve mal güvenliğinden de sorumlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ortaklığında 6 Şubat'ta başlayan Radyo Seyrüsefer Sempozyumu Antalya'da devam ediyor. DHMİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Paşaoğlu'nun konuşmasıyla açılan sempozyumda; Küresel ve Bölgesel Havacılık Gelişmeleri, Geleneksel Hava Seyrüsefer Yardımcıları, Uydu Tabanlı Seyrüsefer, GNSS olarak bilinen Küresel Navigasyon Uydu Sistemi Kesintileri ve Uçuş Kontrol ve Prosedür Validasyonları konuları görüşüldü. Havacılık otoritelerinin yoğun bir katılım gösterdiği sempozyum 8 Şubat'ta sonlanacak. Öte yandan ICAO ülkelerinin yanı sıra küresel havacılık şirketleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) Federal Havacılık Dairesi (FAA) EUROCONTROL'den konuşmacılar da sempozyumda yer alacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: DHMİ ve ICAO Ortaklığında Radyo Seyrüsefer Sempozyumu Antalya'da Devam Ediyor - Son Dakika
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