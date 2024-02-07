DHMİ ve ICAO Ortaklığında Radyo Seyrüsefer Sempozyumu Antalya\'da Devam Ediyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) ortaklığında 6 Şubat'ta başlayan Radyo Seyrüsefer Sempozyumu Antalya'da devam ediyor.
Sivil havacılık faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası hava ulaşımındaki can ve mal güvenliğinden de sorumlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ortaklığında 6 Şubat'ta başlayan Radyo Seyrüsefer Sempozyumu Antalya'da devam ediyor. DHMİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Paşaoğlu'nun konuşmasıyla açılan sempozyumda; Küresel ve Bölgesel Havacılık Gelişmeleri, Geleneksel Hava Seyrüsefer Yardımcıları, Uydu Tabanlı Seyrüsefer, GNSS olarak bilinen Küresel Navigasyon Uydu Sistemi Kesintileri ve Uçuş Kontrol ve Prosedür Validasyonları konuları görüşüldü. Havacılık otoritelerinin yoğun bir katılım gösterdiği sempozyum 8 Şubat'ta sonlanacak. Öte yandan ICAO ülkelerinin yanı sıra küresel havacılık şirketleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) Federal Havacılık Dairesi (FAA) EUROCONTROL'den konuşmacılar da sempozyumda yer alacak. - ANTALYA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü. Irak hükümetinden konuya ilişkin açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
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