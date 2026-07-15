Dicle'de 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı - Son Dakika
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Dicle'de 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

15.07.2026 15:07
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler kabirleri başında anıldı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler kabirleri başında anıldı.

Dicle ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler kabirleri başında anıldı. Anma programı kapsamında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na darbeci askerler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Halit Gülser'in kırsal Pekmezciler Mahallesi'ndeki kabri de ziyaret edildi. İl Müftüsü Celal Büyük, Gülser'in kabri başında dua okudu. Vali Murat Zorluoğlu, Gülser'in babası Ömer Gülser'e başsağlığı dileyerek, taziye dileklerini iletti. Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun aynı mezarlıktaki kabrini ziyaret ederek, Sofioğlu'nun ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Programa Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Dicle İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk, şehit Piyade Dr Yusuf Sofioğlu'nun babası Ömer Sofioğlu, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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